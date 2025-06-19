حريق هائل يلتهم محل أحذية في طنطا (صور)

شهدت منطقة الكليلة بمدينة طنطا، في الساعات الأولى من صباح اليوم، حريقًا هائلًا اندلع داخل محل لبيع الأحذية، ما أسفر عن تدمير محتويات المحل بالكامل دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارًا من إدارة الحماية المدنية يفيد بورود بلاغ باندلاع حريق داخل محل أحذية بمنطقة الكليلة المجاورة لمسجد السيد البدوى في طنطا.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المحال والمباني المجاورة.

وأسفر الحريق عن خسائر مادية حيث التهمت النيران كميات كبيرة من البضائع، فيما بدأت الجهات المختصة في إجراء المعاينات اللازمة لتحديد أسباب الحريق حيث تبين أن وراءه ماس كهربائي.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

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