مصرع مواطن وإصابة آخر في حريق بسوهاج

شهدت قرية برخيل بمركز البلينا في محافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، حريق مروع التهم عددًا من المنازل والأحواش، مخلفًا وراءه وفاة مواطن وإصابة آخر، وخسائر مادية جسيمة شملت نفوق مواشي وتدمير ممتلكات.

فور تلقي البلاغ، تحركت قوات الحماية المدنية على الفور، مدعومة بسيارات الإطفاء من وحدتي أولاد عليو وعرابة أبيدوس.

وبجهود مكثفة، تمكنت الفرق من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها لمناطق أخرى، وهو ما حال دون تفاقم حجم الكارثة.

وأسفر الحريق عن وفاة سعد الدين.ج. ع، 55 عامًا، مزارعًا، وأصيب محمود. ع. ج، 23 عامًا، وامتدت النيران الى منازل مجاورة و3 أحواش وتسببت فى خسائر مادية وبشرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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