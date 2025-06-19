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حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابي متهم بسرقة شقة سكنية في الظاهر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الظاهر تجديد حبس 3 عاطلين متهمين بسرقة مبالغ مالية من داخل شقة سكنية بأسلوب المفتاح المصطنع بمنطقة الظاهر، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وقال المتهمون إنهم علموا أن مالك الشقة ثري ويدخر الأموال في شقته، حيث تظهر عليه علامات البذخ والترف، فقرروا سرقته وبالفعل انتظروا حتى خروج جميع من في الشقة ثم فتحوا الباب بأسلوب المفتاح المصطنع وسرقوا مبلغ مالي يتجاوز الـ 100 ألف جنيه ومشغولات ذهبية".

سرقة شقة سكنية بالظاهر

وكانت الأجهزة الأمنية في مديرية  أمن القاهرة تلقت إخطارا من قسم شرطة الظاهر يفيد بضبط (3 أشخاص) لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالي من داخل مسكن، كائن بدائرة القسم، بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب المفتاح المصنع، وتم بإرشادهم ضبط المبلغ المالى المستولى عليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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