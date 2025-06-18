الأربعاء 18 يونيو 2025
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حوادث

تجديد حبس 3 عمال بتهمة سرقة كابلات شركة اتصالات في كرداسة

حبس المتهم
حبس المتهم

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس 3 أشخاص لاتهامهم بسرقة كابلات خاصة بإحدى شركات الاتصالات في كرداسة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

القبض على المتهمين بالجيزة 

 

كانت مديرية أمن الجيزة  تلقت بلاغا يفيد بتعرض كابلات خاصة بإحدى شركات الاتصالات للسرقة في كرداسة، وتوصلت تحريات رجال المباحث لهوية المتهمين، وتبين أنهم 3 عاطلين، وبإعداد كمين لهم تم القبض عليهم.

 وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات، وسيارة استخدموها في السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

 

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القبض على المتهمين بالجيزة قاضي معارضات الجيزة مديرية أمن الجيزة

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