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حوادث

تشكيل عصابي متهم بسرقة شقة في الظاهر: "عرفنا أن صاحبها غني فقررنا نسرقه"

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أدلى 3 عاطلين متهمين بسرقة مبالغ مالية من داخل شقة سكنية بأسلوب المفتاح المصطنع بمنطقة الظاهر باعترافات تفصيلية أمام نيابة الظاهر

وقال المتهمون إنهم علموا أن مالك الشقة ثري ويدخر الأموال في شقته، حيث تظهر عليه علامات البذخ والترف، فقرروا سرقته وبالفعل انتظروا حتى خروج جميع من في الشقة ثم فتحوا الباب بأسلوب المفتاح المصطنع وسرقوا مبلغ مالي يتجاوز الـ 100 ألف جنيه ومشغولات ذهبية".

سرقة شقة سكنية بالظاهر 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية  أمن القاهرة تلقت إخطارا من قسم شرطة الظاهر يفيد بضبط (3 أشخاص) لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالي من داخل مسكن، كائن بدائرة القسم، بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب المفتاح المصنع، وتم بإرشادهم ضبط المبلغ المالى المستولى عليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت  النيابة العامة التحقيق.

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نيابة الظاهر مديرية أمن القاهرة قسم شرطة الظاهر النيابة العامة

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