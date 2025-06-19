الصيف يطرق الأبواب.. يبدأ فلكيًّا 21 يونيو.. يشهد أطول نهار في السنة.. الذروة السبت المقبل.. والأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية وسقوط أمطار على جنوب البلاد

أيام قليلة تفصلنا عن دخول فصل الصيف والمقرر بدايته يوم 21 يونيو الموافق السبت المقبل، حيث يميل النصف الشمالي من الكرة الأرضية نحو الشمس بــ 23.5 درجة، وهي أقصى درجة ميل حيث تكون الأرض قد وصلت إلى ذروة مسافتها بُعدا عن الشمس في النصف الأول من المدار.



ذروة فصل الصيف فلكيا



وأكد الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، أنه عند هذه النقطة ينقلب مسار حركة الأرض إلى النصف الثاني من المدار فتكون أشعة الشمس عمودية على مدار السرطان عند خط عرض 23.5 درجة شمالا.

ويعتبر هذا اليوم هو ذروة فصل الصيف فلكيا في نصف الكرة الشمالي، حيث يبلغ النهار ذروته فيكون أطول نهار في السنة أى ما يقرب من 14 ساعة.



ظل الإنسان أقصر ما يكون



كما يبلغ ارتفاع الشمس ذروته فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال، ويكون ظل الإنسان على الأرض في هذا الوقت أقصر ما يمكن.

وأوضح أنه عندما نقول ذروة فصل الصيف فهذا لا يعنى أبدا أنه أحر يوم في السنة لأن سخونة الجو وبرودته تتعلق بأمور الطقس داخل الغلاف الجوي وكلها أمور تدخل في نطاق عمل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أما فلكيا فالأمر يتعلق فقط بحركة الأرض في المدار.

حالة الطقس فى صيف 2025

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، بداية فصل الصيف يوم السبت المقبل 21 يونيو ومن المقرر أن يستمر لمدة ثلاث شهور وينتهى 22 سبتمبر المقبل.



وقالت الأرصاد الجوية، إن فصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية، حيث تتأثر مصر خلال فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمى والذى يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، كما يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبى فى درجات الحرارة

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة فى صيف 2025 ستشهد ارتفاعا طفيفا فى متوسطات درجات الحرارة، وإن كانت ستكون أعلى هذا الفصل بقيم تتراوح من 1:2 درجة مئوية.

ويتأثر جنوب البلاد وجبال سلاسل البحر الأحمر بسقوط أمطار ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة وذلك عندما يمتد الفاصل المدارى من شمال السودان وحتى جنوب مصر.

نصائح للمواطنين خلال فصل الصيف

ووجه الدكتور محمود شاهين رئيس غرفة التنبؤات والتحاليل الجوية بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة حرارة فصل الصيف تمثلت فى عدم التعرض للشمس وارتداء واقى للرأس والإكثار من المشروبات الباردة وعدم التواجد فى أماكن سيئة التهوية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة ويسود اليوم طقس مائل للحرارة إلى حار على أغلب الأنحاء وعلى السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على الجنوب،معتدل الحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة فى أول الليل وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.



وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 34

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 35

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 21 و درجة الحرارة العظمى 35

بنها: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 34

الإسكندرية:درجة الحرارة 20 ودرجة الحرارة العظمى 30

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 29

مطروح:درجة الحرارة 22 ودرجة الحرارة العظمى 28

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 20 و درجة الحرارة العظمى 35

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 32

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 29

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 34

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 35

السويس: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى: 34

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 39

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 36

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 35

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 35

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 36

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى: 36

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 37

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 40

أسوان: درجة الحرارة 23 ودرجة الحرارة العظمى 41



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