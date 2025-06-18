الأربعاء 18 يونيو 2025
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أخبار مصر

الأرصاد تعلن حالة طقس الغد وتحذر من شبورة كثيفة واضطراب الملاحة بخليج السويس

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة صباحية من الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

 

حالة الطقس غدا الخميس 19-6-2025 في محافظة الفيوم

حالة الطقس اليوم الأربعاء 18-6- 2025 بوادي النطرون


كما حذرت من اضطراب حركة الملاحة البحرية بخليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح من 50:60 كم فى الساعة كما يصل ارتفاع الأمواج من 2:3 متر.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الخميس حيث يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارا على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى:  23

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 26

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة الصغرى: 25

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