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أخبار مصر

أتربة ورمال واضطراب الملاحة البحرية، الأرصاد تحذر من طقس اليوم

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على أغلب الأنحاء اليوم قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من جنوب الصعيد وجنوب سيناء والبحر الاحمر.

حالة الطقس اليوم الأحد، الأرصاد الجوية تحذر من شبورة كثيفة على هذه الطرق

حالة الطقس غدًا السبت 14-6- 2025 بمحافظة البحيرة

 
كما حذرت الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط اليوم الأحد، حيث تصل سرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2: 3 متر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأحد، ويسود  طقس   شديد الحرارة على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة  ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس   شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى حار على السواحل الشمالية  وشديد الحرارة  على شمال الصعيد وجنوب الصعيد وجنوب سيناء

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى:  23

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة الصغرى: 28

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة الصغرى: 22

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 41

درجة الحرارة الصغرى: 26


يذكر أن فصل الربيع هو فصل تقلبات جوية حادة وسريعة حيث تتكون المنخفضات الخماسينية يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة وهو ما يعرف (رياح الخماسين) والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب ذلك موجات شديدة الحرارة، ثم يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة قد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد

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