السبت 14 يونيو 2025
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أخبار مصر

الأرصاد تحذر من طقس اليوم، استمرار ارتفاع درجات الحرارة وشبورة كثيفة

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة صباحية من الرابعة فجرًا حتى الثامنة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون كثيفة على السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء.

 

حالة الطقس غدًا السبت 14-6- 2025 بوادي النطرون

حالة الطقس غدًا السبت 14-6- 2025 بمحافظة البحيرة


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم السبت، وتوقعت أن يسود  طقس شديد الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

كما توقعت أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى حار على السواحل الشمالية  وشديد الحرارة على شمال الصعيد وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود  طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة الصغرى:  23

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة الصغرى: 28

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة الصغرى: 24

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 43

درجة الحرارة الصغرى: 27


يذكر أن فصل الربيع هو فصل تقلبات جوية حادة وسريعة حيث تتكون المنخفضات الخماسينية يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة وهو ما يعرف (رياح الخماسين) والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب ذلك موجات شديدة الحرارة، ثم يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة قد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

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