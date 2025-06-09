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رياضة

رسميا،اتحاد الكرة يعلن استمرار نظام المسابقات ولا تعديل بدوري المحترفين

دوري المحترفين
دوري المحترفين

قرر اتحاد الكرة استمرار المسابقات بنفس نظام الموسم المنقضي، خاصة دوري المحترفين “ دوري القسم الثاني أ ” ودوري القسم الثاني ب ودوري القسم الثالث ودوري القسم الرابع، وذلك بعدما أعلنت الجبلاية قيمة الاشتراك في كل مسابقة علي حدة.

وأعلن اتحاد الكرة، القواعد العامة لشروط القيد وانتقالات اللاعبين والرسوم والمواعيد والمسابقات  لموسم 2025-2026.

 

نظام وشروط القيد موسم 2025-2026

 

 

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر فتح باب القيد لتسجيل وانتقالات اللاعبين للموسم الجديد 2025 - 2026 للقائمة الأولى اعتبارًا من الأربعاء المقبل الموافق 11 يونيو 2025 وحتى السبت الموافق 28 يونيو 2025، وذلك لكافة المراحل والمسابقات، وذلك بعد غلق فترة القيد الاستثنائي التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم للأندية المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية.

 

ومن المقرر أن يبدأ تسجيل القوائم الإضافية فور اعتماد القوائم الأولى، ويكون آخر يوم لتسجيل القوائم الإضافية مع بداية انطلاق مسابقات موسم 2025 / 2026، وذلك وفقًا لما هو وارد تفصيلًا في قواعد القيد المعتمدة. 

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اتحاد الكرة دوري القسم الثاني دوري القسم الثالث دوري القسم الرابع

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