الإثنين 16 يونيو 2025
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رياضة

اتحاد الكرة يحدد حقوق اللاعبين في أكاديميات كرة القدم

اتحاد الكرة المصري،
اتحاد الكرة المصري، فيتو

كشف اتحاد الكرة المصري عن حقوقو اللاعبين في أكاديمبات كرة القدم، بعدما أصدر القواعد العامة المنظمة لعمل الأكاديميات التابعة لأندية والأكاديميات الخاصة
وألزم الاتحاد المصرى لكرة القدم، الأكاديميات بمجموعة من الحقوق للاعبين كالتالى:


الحق فى التعلم تحت إشراف المعلمين والمدربين الحاصلين على رخص تدريبية. 
الحق في حضور التدريبات فى ملاعب آمنة تستوفى الاشتراطات الصحية.
الحق في تطبيق كود ومعايير الفيفا لحماية الاطفال قبل وأثناء التدريبات والفعاليات.
الحق في الرعاية الطبية أثناء حضور التدريبات والفعاليات.
الحق في التعويض العادل عن تكاليف التدريب المسددة مقابل جودة الخدمة.
الحق في حضور المهرجانات والمشاركة بفاعلية من جميع المشاركين.
الحق فى الانتقال من أكاديمية إلى أخرى في توقيتات القيد.
الحق في التسجيل بفروع الاتحاد والمشاركة فى المسابقات المحددة.
الحق فى عدد (۸) حصص تدريبية بحد أدنى شهريًا.

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