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أخبار مصر

«التموين» تواصل استلام محصول القمح المحلي وتستهدف 4 ملايين طن بحد أدنى

موسم القمح الملحي
موسم القمح الملحي
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 في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وضمان توافر القمح اللازم لإنتاج الخبز المدعم، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية استقبال القمح المحلي من المزارعين، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن نحو 3.9 مليون طن منذ بداية الموسم في منتصف أبريل الماضي.

 

تقدم ملحوظ في الكميات المستلمة

بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة، فإن موسم توريد القمح يشهد أداءً قويًا هذا العام، حيث تم استلام ما يقرب من 3.9 مليون طن حتى اليوم 16 يونيو، وهو ما يمثل أكثر من 85% من المستهدف لهذا الموسم، والذي يتراوح بين 4 إلى 4.5 مليون طن.

واستلمت جهات التسويق الرسمية تلك الكميات  على النحو التالي:

الشركة القابضة للصوامع والتخزين: 1.6 مليون طن

شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية: 1.38 مليون طن

البنك الزراعي المصري: 620 ألف طن

جهاز مستقبل مصر: 189 ألف طن

الشركة العامة للصوامع والتخزين: 45 ألف طن. 

 

دعم مباشر وتحفيزات للمزارعين

وقد حرصت الحكومة على توفير حوافز مجزية للمزارعين هذا الموسم، حيث تم تحديد سعر توريد الأردب عند 2200 جنيه بدرجات نقاوة مختلفة، بما يعادل أكثر من 14,500 جنيه للطن، وهو سعر يتجاوز أسعار القمح المستورد، ما يعكس التزام الدولة بتشجيع المنتج المحلي.

وأكدت وزارة التموين أنه تم صرف أكثر من 56.5 مليار جنيه كمستحقات مالية للمزارعين حتى الآن، مع التأكيد على سرعة السداد خلال 24 إلى 48 ساعة من التوريد، مما أسهم في زيادة الإقبال على التوريد، لا سيما في محافظات الصعيد والدلتا.

بنية لوجستية متكاملة

وفي إطار تسهيل الإجراءات، تم تجهيز أكثر من 420 نقطة استلام وتجميع في مختلف المحافظات، تضم الشؤون المطورة والصوامع والهناجر المعتمدة، إلى جانب مراكز الفرز والفحص، لضمان جودة المحصول والحفاظ عليه وفقًا للمعايير الفنية المعتمدة.

كما كثفت الوزارة من حملاتها الرقابية على مواقع التوريد، للتأكد من الالتزام بالضوابط الفنية ومنع تسريب القمح أو خلطه بمحاصيل أخرى، في خطوة تهدف إلى حماية المحصول وضمان دقة البيانات.

مؤشرات إيجابية وسط تحديات عالمية

ويأتي هذا الأداء الإيجابي في وقت يشهد فيه العالم اضطرابات في سلاسل الإمداد الغذائية وارتفاعًا في أسعار الحبوب، ما يُعزز من أهمية رفع الاعتماد على القمح المحلي كمصدر استراتيجي للغذاء.

وأكدت وزارة التموين أن مخزون القمح الاستراتيجي يكفي لتغطية خمسة أشهر على الأقل، مع توقعات بوصول التوريد المحلي إلى 4.5 ملايين طن بنهاية الموسم في أغسطس المقبل، مما يضع مصر في موقف قوي لمواجهة أي تقلبات محتملة في السوق العالمي.

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