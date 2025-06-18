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حوادث

العثور على جثة سبعيني متوفى داخل شقته منذ 4 أيام في بورسعيد

جثة، فيتو
جثة، فيتو

عُثر مساء اليوم الأربعاء على جثة رجل مسن في العقد السابع من العمر داخل شقته السكنية بمنطقة حي المناخ بمحافظة بورسعيد، بعد انبعاث رائحة كريهة أثارت شكوك الأهالي.

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وكان سكان العمارة بالمنطقة الثامنة في حي المناخ قد أبلغوا الأجهزة الأمنية بوجود رائحة غريبة تنبعث من الشقة رقم 2، وعلى الفور وجه اللواء مدير أمن بورسعيد بسرعة انتقال قوات الشرطة إلى موقع البلاغ.

وبعد فتح باب الشقة، تبين وجود جثة لرجل يُدعى "أحمد علي حسن علي" يبلغ من العمر 70 عامًا، وقد وُجد متوفيا داخل المسكن في وضع يشير إلى وفاته منذ عدة أيام.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى النصر التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، تحت تصرف النيابة العامة التي بدأت مباشرة التحقيقات.

وأشارت المعاينة الأولية إلى أن الوفاة قد مضى عليها قرابة 4 أيام. ويواصل فريق البحث الجنائي جهوده لكشف ملابسات الواقعة والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، فيما تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية.

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