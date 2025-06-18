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حوادث

ضبط مطبعة بداخلها 37 ألف مطبوع تجاري بدون تفويض ببولاق الدكرور

ضبط مطبعة، فيتو
ضبط مطبعة، فيتو

ضبطت الإدارة العامة لمباحث المصنفات، المدير المسئول عن مطبعة "بدون ترخيص" ببولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وبحوزته العديد من المطبوعات التجارية "بدون تصريح".


ضبط 37 ألف مطبوع تجاري بدون تفويض

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مطبعة "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة؛ بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تفويض أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون. 

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وعقب تقنين الإجراءات، جرى مداهمة المطبعة وضبط المدير المسئول، وعُثر على أكثر من 37 ألف مطبوع تجارى متنوع.

 وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات بالمشاركة مع "مالك المطبعة" بقصد تحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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