الأربعاء 18 يونيو 2025
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حوادث

تفاصيل ضبط قائدي سيارتين نفذا حركات استعراضية خطيرة بالشرقية

ضبط قائدي سيارتين
ضبط قائدي سيارتين

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات قيام قائدي سيارتين ملاكي بأداء حركات استعراضية خطيرة في الطريق العام بالشرقية. الفيديو المتداول أظهر أشخاصًا يجلسون على نوافذ السيارات أثناء سيرها، ما يعرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر الشديد.

بعد الفحص والتحري، تمكنت الشرطة من تحديد وضبط السيارتين، وكانت إحداهما بدون لوحات معدنية وبدون تراخيص. كما تم ضبط قائدي السيارتين، وهما مقيمان بدائرة قسم شرطة القرين بالشرقية.

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بمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو الموضح في مقطع الفيديو، وأفادا بأن ذلك حدث أثناء مشاركتهما في حفل زفاف أحد أقاربهما.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السيارتين وقائديهما.

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