الأربعاء 18 يونيو 2025
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خارج الحدود

وزير الدفاع الباكستاني: نتنياهو وشعبه وحكومته سيفكرون مرارًا قبل الإقدام على أي عمل ضدنا

وزير الدفاع الباكستاني،
وزير الدفاع الباكستاني، فيتو

أكد وزير الدفاع الباكستاني، خواجة محمد آصف، إن بلاده لم تجر أي تنسيق أو تعاون عسكري مع إيران، منذ بداية حربها مع إسرائيل، لكنه حذّر في الوقت نفسه تل أبيب من مغبة التفكير في استهداف باكستان، مؤكدًا أن منشآتها النووية "محصنة وتخضع لحراسة مشددة".

وزير الدفاع الباكستاني يكشف أساليب حماية المنشآت النووية

وتابع وزير الدفاع الباكستاني في لقاء مع  موقع"عرب نيوز" فى نسخته الانجليزية، ردًّا على سؤال حول ما إذا كانت باكستان قد فعلت أنظمة دفاعها الجوي واستنفرت المقاتلات لحماية منشآتها النووية في يوم بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران: "باكستان في حالة تأهب منذ حربنا القصيرة مع الهند في مايو الماضى، لذا لم نخفف من درجة حذرنا منذ الشهر الماضي، بل منذ أكثر من شهر الآن".

 

وعند سؤاله عن التقارير التي تشير إلى تحليق مقاتلات باكستانية لحماية المنشآت النووية في يوم بدء الهجوم الإسرائيلي، أوضح وزير الدفاع الباكستاني أنه "ليس على علم مباشر بذلك"، لكنه شدد على أن المنشآت النووية الباكستانية "تخضع لحراسة عسكرية مشددة للغاية، حراسة صارمة جدًا".

 

وأضاف الوزير الباكستاني: "نحن دولة موقّعة على كافة الضمانات الدولية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، لكن لا يمكننا أبدًا أن نغامر بوقوع أي هجوم على منشآتنا النووية من أي جهة كانت".

وزير الدفاع الباكستاني يتوعد إسرائيل حال أي تهديد

وحذّر خواجة محمد آصف بلهجة صارمة من أي تهديد إسرائيلي لدولة باكستان، قائلًا: "هذا الأمر بمثابة شريان حياة عندما يتعلق الأمر بدفاعاتنا، أعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو شعبه أو حكومته سيفكرون مرارًا وتكرارًا قبل الإقدام على أي عمل ضد باكستان".

نفى وزير الدفاع الباكستاني ذلك بشكل واضح، قائلًا: "لا، ليس لدي أي علم بذلك، ولا أرى ضرورة لذلك"، مشيرًا إلى أن "هناك تنسيق أمني منتظم جدًا بخصوص الحدود الإيرانية الباكستانية بسبب الأنشطة الإرهابية، هذا النوع من التعاون قائم بالفعل، وعليه لا أرى أي نشاط جديد".

وأضاف آصف، أن التنسيق الدبلوماسي مع الدول الإقليمية والدول الإسلامية مستمر، قائلًا إن "رئيس وزرائنا والمسؤولون الآخرون، على اتصال دائم مع دول المنطقة، خاصة الدول الإسلامية أو الدول المجاورة، والدول التي تربطنا بها صلات دينية أو جغرافية"، بالإضافة إلى "الصين ودول أخرى" بهدف احتواء الأزمة.

 

واستطر وزير الدفاع الباكستاني: "نسعى إلى السلام، ونرغب في تعبئة دول المنطقة لأن هذا الصراع قد يتسع ويبتلع المنطقة بأكملها، ويدفعها إلى وضع قد يكون كارثيًا جدًا جدًا".

باكستان تنشر مقاتلات قرب مواقعها النووية بعد هجوم إسرائيل

استخدمته باكستان في إسقاط الطائرات الهندية.. الصاروخ PL-15 الصيني (إنفوجراف)

 

 

 

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