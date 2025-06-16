وزير الدفاع الباكستاني: متضامنون مع الأشقاء في إيران

قال وزير الدفاع الباكستاني خواجه آصف، اليوم الإثنين: إننا متضامنون مع الأشقاء في إيران وجاهزون للكفاح من أجلهم بالمنظمات الدولية.

باكستان تدعم إيران

وأضاف وزير الدفاع الباكستاني: لا علاقات لنا مع إسرائيل وعلى العالم الإسلامي مراجعة علاقاته بها فهي تهديد للمنطقة.

وفي وقت سابق أعلن وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف، عن دعم بلاده الكامل للجانب الإيراني في مواجهته المباشرة مع الكيان الصهيوني.

وقال وزير الدفاع الباكستاني: «إننا ندعم إيران بكل ما أوتينا من قوة»، في إشارة إلى حرب طهران مع إسرائيل.

الطاقة الذرية الإيرانية: الهجوم الإسرائيلي أصاب موقع فوردو لتخصيب اليورانيوم بأضرار جسيمة

قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي: إن الهجمات الإسرائيلية تسببت في أضرار بموقع فوردو لتخصيب اليورانيوم.

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