الإثنين 16 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الدفاع الباكستاني: متضامنون مع الأشقاء في إيران

وزير الدفاع الباكستاني
وزير الدفاع الباكستاني

قال وزير الدفاع الباكستاني خواجه آصف، اليوم الإثنين: إننا متضامنون مع الأشقاء في إيران وجاهزون للكفاح من أجلهم بالمنظمات الدولية.

باكستان تدعم إيران 

وأضاف وزير الدفاع الباكستاني: لا علاقات لنا مع إسرائيل وعلى العالم الإسلامي مراجعة علاقاته بها فهي تهديد للمنطقة.

 

وفي وقت سابق أعلن وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف، عن دعم بلاده الكامل للجانب الإيراني في مواجهته المباشرة مع الكيان الصهيوني.

وقال وزير الدفاع الباكستاني: «إننا ندعم إيران بكل ما أوتينا من قوة»، في إشارة إلى حرب طهران مع إسرائيل.

الطاقة الذرية الإيرانية: الهجوم الإسرائيلي أصاب موقع فوردو لتخصيب اليورانيوم بأضرار جسيمة

قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي: إن الهجمات الإسرائيلية تسببت في أضرار بموقع فوردو لتخصيب اليورانيوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باكستان إيران الهجوم الاسرائيلي إسرائيل

مواد متعلقة

حرب شرسة الأيام القادمة، توفيق عكاشة يكشف خطة التحرك البري ضد إيران بجماعات مسلحة

إيران: حقوقنا في معاهدة حظر الانتشار النووي لا تحترم

الأكثر قراءة

حرب شرسة الأيام القادمة، توفيق عكاشة يكشف خطة التحرك البري ضد إيران بجماعات مسلحة

خبيرة تكشف الأسباب الخفية وراء التراجع المفاجئ للدولار بالبنوك

الدولار يتلقى ضربة من الجنيه في منتصف تعاملات اليوم

استبعاد رئيس لجنة أولاد الأكابر، ومحافظ سوهاج: مكتبي مفتوح لمن لديه دليل غش بالثانوية

بعد واقعة إنتر ميامي، تصريح صادم من الأهلي بشأن مستقبل حسين الشحات

لحظة تفقد السيسي سيارات سيتروين C4X المصنعة محليًا بنسبة مكون 45% (فيديو وصور)

تفسير رؤية المتسول في المنام وعلاقتها بقلة الخير وكثرة الديون

موعد الإعلان عن المدير الفني الجديد للزمالك

خدمات

المزيد

الحرب الإسرائيلية الإيرانية ترفع سعر طن القصدير 1000 دولار

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم بالسوق المحلي

سعر السكر اليوم الإثنين 16 يونيو 2025 في الأسواق

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

قبل صفقة فيرتز مع ليفربول.. أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المتسول في المنام وعلاقتها بقلة الخير وكثرة الديون

تفسير حلم لدغة العقرب في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير قريبا

ماذا تعني وليمة النقيعة للحاج، وما حكم إجابة الدعوة لها؟

المزيد
الجريدة الرسمية