باكستان تنشر مقاتلات قرب مواقعها النووية بعد هجوم إسرائيل

قال مسئولون إن باكستان قامت، اليوم الجمعة، بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي ونشرت طائرات مقاتلة بالقرب من منشآتها النووية ومن حدود البلاد مع إيران، بعدما شنت إسرائيل هجمات على المنشآت النووية الإيرانية.

وقال مسئول استخباراتي لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" إن "أنظمتنا على أهبة الاستعداد كإجراء احترازي.. رغم أنه لا يوجد أي تهديد مباشر".

وعززت السلطات الباكستانية أيضا الإجراءات الأمنية لحماية السفارة الأمريكية في العاصمة إسلام أباد والقنصليات الدبلوماسية الأمريكية في مدن أخرى وسط خوف من اندلاع أعمال عنف أو مظاهرات.

وأدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الهجمات الإسرائيلية على إيران. وأعرب وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار عن تضامنه مع إيران، ووصف الهجوم الإسرائيلي عليها بأنه "غير مبرر" و"انتهاك صارخ لسيادة إيران".

وغرد الوزير الباكستاني على موقع إكس أن ذلك "يقوض الاستقرار الإقليمي بشكل خطير".

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