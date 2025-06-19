مسلسل آسر الحلقة 55، آسر ينقذ ابنة الخال ووالده في خطر

دارت أحداث الحلقة 55 من مسلسل آسر حول لحظة مؤثرة تبدأ بمشهد الخال وهو يعثر على ابنته في أحد الأماكن وهي في حالة إغماء تام، فيظل يناديها مفجوعًا، ظنًّا منه أنها فارقت الحياة، وقد جاء هذا المشهد بمنزلة مقدمة مشوقة قبل ظهور التتر.

ثم تنطلق الأحداث لتظهر “حياة” في المستشفى، حيث يستدعيها أمين لينتزع منها موافقة شفوية لإجراء عملية له رغم خطورتها وتوافق، وطلب منها ألا تخبر أحدا من أسرته، وفي أثناء ذلك، تحاول وريم معرفة ما حدث بين حياة وأمين لكن كذب حياة يجعل مريم تشك وتغضب، فتنفجر في وجهها وتطردها من المكان.

ويصل “آسر” إلى المستشفى مسرعًا ليكون إلى جوار رامي ووالدته ووالده، محاولًا تقديم الدعم المعنوي في هذا الظرف العصيب.

وخلال مجريات الحلقة، يتوجه الخال إلى “آسر” ويستدعيه على وجه السرعة في جراج المستشفى، راجيًا منه أن يساعده في إنقاذ ابنته “جود” من الأخطار التي باتت تلاحقها من كل صوب، إلا أن “آسر” يستقبله ببرود شديد، ويواجهه بكل ما يكنّ له من غضب دفين نتيجة الماضي.

لا يتعاطف آسر مع توسلات الخال، ومع ذلك، لا يتوقف الخال عن مناشدته، مكرّرًا طلبه في إنقاذ ابنته.

يعود “آسر” إلى والدته، التي تلحظ أن هناك أمرًا مختلفًا في سلوكه وصوته، فتتحدث إليه وتخبره بأنه يجب أن يتبع قلبه ويفعل ما يراه صوابًا، حتى لو اقتضى الأمر أن يترك والده في غرفة العمليات لبعض الوقت، كلمات الأم تؤثر فيه، فيقرر أن يذهب على الفور إلى الموقع الذي أرسله إليه “راغب” من قبل، حيث أخبره أنه يقابل “لونا”، التي هي في الحقيقة جود ابنة الخال، هناك أما والده فتتدهور حالته الصحية.

يصل “آسر” إلى الموقع، ويخبره “راغب” بأن “جود” دخلت إلى الحمّام قبل عشر دقائق ولم تخرج بعد، ينتابه القلق، ويشعر أنها في خطر. وبالفعل، يهرع إلى الداخل ليجدها على وشك التعرّض للاغتيال على يد شخص غريب، يتضح لاحقًا أنه قاتل محترف.

يتمكن “آسر” من إنقاذها في اللحظة الأخيرة، وتفر “جود” هاربة، بينما يراقبها القاتل من بعيد.

تنجح “جود” في الإفلات من الملاحقة عبر الزحام، وتتجه إلى مكان تلتقي والدتها فيه، تخبرها الأم بضرورة الاستماع إلى ما يقوله والدها، وأن تمنحه فرصة ليساعدها على الاختباء بأمان، لكن “جود” ترفض بشدة، وعند خروجها من المكان، تُفاجأ بوجود الخال و”آسر” في انتظارها أمام المدخل.

يتوجه بها الخال و”آسر” إلى منزل قديم بعيد، وهو منزل طفولتها الذي كانت تحتفظ تجاهه بذكريات دافئة مع والدها ووالدتها سجلتها في شكل رسمة.

وإلى جانب الخط الدرامي الرئيسي، تشهد الحلقة تطورًا آخر حين يتمكن “غازي” من الفرار بعد هجوم مفاجئ شنه عليه “عزت”، خاصة بعدما توصّل إلى أنه السبب الرئيسي فيما جرى لـ”فراس”.

ورغم شدة المواجهة، ينجو “غازي” ويهرب باتجاه منزل “حياة”، التي تقرر استضافته، مدفوعة بمزيج من الشفقة والرغبة في حمايته.

تبدو “حياة” مستعدة لاستضافته لفترة طويلة، لولا تدخل “ناي” المفاجئ، حيث تضعها أمام خيار صعب: إما هي وإما والدها “غازي”.

وبعد لحظات من التردد، تختار “حياة” شقيقتها “ناي”، وتطلب من “غازي” المغادرة، ويخرج “غازي” من المنزل محطمًا، تتنازعه مشاعر الغضب والانكسار، ويمضي إلى مصير مجهول.

تفاصيل مسلسل آسر

ومسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير إيزيل، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، واستمر لموسمين متتاليين، وتعلق به شريحة كبيرة من الجمهور.

وهو يتكون من 90 حلقة، ويُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، نادين خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

وتدور أحداث مسلسل آسر في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

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