الأربعاء 18 يونيو 2025
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اقتصاد

الفيدرالي الأمريكي يرفع توقعاته للتضخم في الولايات المتحدة إلى 3% خلال 2025

الفيدرالى الامريكى
الفيدرالى الامريكى

خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال العامين الجاري والمقبل مقارنة بتوقعاته في مارس.

وتضمنت التوقعات الجديدة للاحتياطي الفيدرالي والصادرة يوم الأربعاء 18 يونيو، أن يصل معدل النمو في الناتج المحلي الأمريكي إلى 1.4% في العام الجاري مقابل 1.7% في توقعات مارس.

ويتوقع الفيدرالي أن يصل معدل النمو الاقتصادي في العام 2026 إلى 1.6% مقابل 1.8% في توقعات سابقة، بينما ثبت توقعاته للنمو في 2027 عند 1.8%.

توقعات الفيدرالي للتضخم

في المقابل رفع الفيدرالي توقعاته للتضخم خلال العامين الجاري والمقبل، حيث يتوقع معدل تضخم للعام 2025 عند 3% مقابل 2.7% في توقعات سابقة.

كما توقع الفدرالي أن يسجل التضخم معدل 2.4% خلال العام 2026 مقابل 2.2% في توقعاته في مارس، على أن يصل في 2027 إلى 2.1% مقابل 2% في توقعات سابقة.

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الفيدرالى الامريكى الاقتصاد الأمريكى الناتج المحلي الأمريكي إلى معدل النمو الاقتصادي التضخم

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