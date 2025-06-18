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اقتصاد

الفيدرالي الأمريكي يثبت توقعاته لخفض الفائدة بـ 50 نقطة أساس في 2025

الفيدرالى الامريكى
الفيدرالى الامريكى

ثبت الفيدرالي الأمريكي، توقعاته لخفض معدل الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في 2025 ليصل إلى 3.9% في المتوسط، بينما قلل توقعاته لخفض المعدل في 2026 إلى 25 نقطة أساس فقط مقابل 50 نقطة في التوقعات السابقة ليصل إلى 3.6% في المتوسط.

الاحتياطي الفيدرالي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي 

وخفض الاحتياطي الفيدرالي، توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال العامين الجاري والمقبل مقارنة بتوقعاته في مارس.

وتضمنت التوقعات الجديدة للاحتياطي الفيدرالي والصادرة اليوم الأربعاء، أن يصل معدل النمو في الناتج المحلي الأمريكي إلى 1.4% في العام الجاري مقابل 1.7% في توقعات مارس.

ويتوقع الفيدرالي أن يصل معدل النمو الاقتصادي في العام 2026 إلى 1.6% مقابل 1.8% في توقعات سابقة، بينما ثبت توقعاته للنمو في 2027 عند 1.8%.

في المقابل رفع الفدرالي توقعاته للتضخم خلال العامين الجاري والمقبل، حيث يتوقع معدل تضخم للعام 2025 عند 3% مقابل 2.7% في توقعات سابقة.

كما توقع الفيدرالي أن يسجل التضخم معدل 2.4% خلال العام 2026 مقابل 2.2% في توقعاته في مارس، على أن يصل في 2027 إلى 2.1% مقابل 2% في توقعات سابقة.

قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC التابعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025 للمرة الرابعة على التوالي.

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