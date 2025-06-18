كأس العالم للأندية، فودين أفضل لاعب في مباراة مانشستر سيتي والوداد

كأس العالم للأندية، اختير فيل فودين لاعب مانشستر سيتي، لاعب مباراة فريقه أمام الوداد المغربي، والتي انتهت بفوز الفريق الإنجليزي بهدفين نظيفين، على ملعب "لينكولن فاينانشال فيلد"، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم للأندية.

وسجل فودين هدف مانشستر سيتي الأول، فيما صنع الهدف الثاني، ليقود مانشستر سيتي للفوز بثنائية ويتوجج بجائزة رجل المباراة.

ويقع الوداد المغربي في مجموعة تضم أندية مانشستر سيتي ويوفنتوس الإيطالي والعين الإماراتي.

لاعبو الوداد

تقدم مانشستر سيتي بهدف مبكر في الدقيقة الثانية، عن طريق فيل فودين بعد تسديدة من سافينيو الكرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس الوداد ليتابعها فودين بتسديدة داخل الشباك معلنا عن الهدف الأول.

فرحة لاعبي مانشستر سيتي بهدف فيل فودين

وفي الدقيقة التاسعة، كاد عمر مرموش يضاعف تقدم مانشستر سيتي بعدما تلقى تمريرة على حدود منطقة الجزاء وسدد بقوة ولكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

وفي الدقيقة 27، أطلق عمر مرموش تسديدة من خارج منطقة الجزاء ولكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن إلى خارج الملعب.

وفي الدقيقة 42، أحرز جيريمي دوكو هدف مانشستر سيتي الثاني، بعد عرضية من فودين من ركلة ركنية قابلها دوكو بتسديدة على يمين الحارس داخل الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بثنائية نظيفة.

مانشستر سيتي والوداد

بدأ الوداد الشوط الثاني بضغط هجومي، حيث سدد محمد مفيد كرة في الدقيقة 47 من خارج منقطة الجزاء ولكن مرت بعيدة عن المرمى.

مانشستر سيتي والوداد

وفي الدقيقة 54، أهدر مانشستر سيتي فرصة هدف عن طريق جيريمي دوكو الذي استخلص من الدفاع الكرة وسدد بباطن القدم ولكن الحارس مهدي بن عبيد تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 74، اطلق هالاند البديل تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء ولكن كرته مرت أعلى العارضة إلى خارج الملعب.

وفي الدقيقة 88، أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لويس ريكو لاعب مانشستر سيتي ليكمل الفريق الإنجليزي الدقائق المتبقية بـ10 لاعبين، إلا أنها لم تكن كافية للوداد لتعديل النتيجة، لينتهي اللقاء بفوز مانشستر سيتي بثنائية نظيفة.

تشكيل الوداد المغربي أمام مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية

جاء تشكيل الوداد المغربي أمام مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية كالتالي:

حراسة المرمى: مهدي بن عبيد.

خط الدفاع: محمد مفيد، عبد المنعم بوطويل، فهد موفي، بارتر ماير.

خط الوسط: المهدي مبارك، كاسيوس مايلولا، أسامة زمراوي، جيلهيرم فيريرا.

خط الهجوم: ثيمبينكوسي لورش، نور الدين أمرابط.

مانشستر سيتي، فيتو

تشكيل مانشستر سيتي أمام الوداد في كأس العالم للأندية

فيما جاء تشكيل مانشستر سيتي أمام الوداد في كأس العالم للأندية كالتالي:

حراسة المرمى:إيديرسون

خط الدفاع: ريكو لويس، فيتور ريس، ناثان أكي، أورايلي

خط الوسط:تيجاني ريندرز، فيل فودين، ريان شرقي

خط الهجوم: عمر مرموش، دوكو، سافينيو

طاقم حكام برازيلي لمباراة مانشستر سيتي والوداد المغربي

أدجار مباراة مانشستر سيتي ضد الوداد المغربي طاقم حكام برازيلي مكون من:

- حكم الساحة: رامون أباتي (برازيلي)

- الحكم المساعد الأول: دانيلو مانيس (برازيلي)

- الحكم المساعد الثاني: رافائيل ألفيس (برازيلي)

- الحكم الرابع: ما نينج (الصين)

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