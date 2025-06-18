الأربعاء 18 يونيو 2025
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اقتصاد

أسباب قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة

الفيدرالي الأمريكي
الفيدرالي الأمريكي

كشفت لجنة السياسة الفيدرالية بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أسباب قرارها بتثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع الرابع لها في 2025، وسط التوترات الجيوسياسية وارتفاع معدل التضخم الأمريكي في مايو.

أسباب قرار تثبيت سعر الفائدة

وقالت اللجنة، إنه على الرغم من أن التقلبات في صافي الصادرات قد أثرت على البيانات، إلا أن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة قوية، مضيفة أنه لا يزال معدل البطالة منخفضا، وظروف سوق العمل مستقرة، ولا يزال التضخم مرتفعا بعض الشيء.

وأكدت اللجنة، أنها تسعى إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف ومعدل التضخم بمعدل 2% على المدى الطويل، وتضاءل عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، ولكنه لا يزال مرتفعا.

وتولي اللجنة اهتماما بالغا للمخاطر التي تواجهها كلتا وجهتي اختصاصها المزدوج، ولدعم أهدافها، قررت اللجنة الحفاظ على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 4.5% إلى 4.5%. 

وأوضحت، أنه عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقيم اللجنة بعناية البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وميزان المخاطر، وستواصل اللجنة تقليص حيازاتها من سندات الخزانة، وديون الوكالات، والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وتلتزم اللجنة التزامًا راسخًا بدعم أقصى قدر من التوظيف، وإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.

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وفي تقييمها للموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة رصد آثار المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية. وستكون اللجنة مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء في حال ظهور مخاطر قد تعيق تحقيق أهدافها. وستأخذ تقييمات اللجنة في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك قراءات حول ظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعاته، والتطورات المالية والدولية.

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