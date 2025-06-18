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اقتصاد

نص قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن تثبيت سعر الفائدة

الفيدرالي الأمريكي،
الفيدرالي الأمريكي، فيتو

قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة في رابع اجتماعاتها خلال 2025 عند 4.25% إلى 4.5%.

 

قرار الفيدرالي بتثبيت سعر الفائدة

وقال اللجنة في بيانها إنه عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستُقيّم اللجنة بعناية البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وميزان المخاطر وستواصل اللجنة تقليص حيازاتها من سندات الخزانة، وديون الوكالات، والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وتلتزم اللجنة التزامًا راسخًا بدعم أقصى قدر من التوظيف، وإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.

وأضاف البيان أنه على الرغم من أن تقلبات صافي الصادرات قد أثرت على البيانات، إلا أن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة قوية. لا يزال معدل البطالة منخفضًا، وظروف سوق العمل مستقرة. ولا يزال التضخم مرتفعًا بعض الشيء.

وتابعت: تسعى اللجنة إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف ومعدل التضخم عند 2% على المدى الطويل. وقد تضاءل عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، ولكنه لا يزال مرتفعًا. وتولي اللجنة اهتمامًا بالغًا للمخاطر التي تواجهها كلتا وجهتي اختصاصها المزدوج.

وفي تقييمها للموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة رصد تداعيات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية، وستكون اللجنة مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء في حال ظهور مخاطر قد تعيق تحقيق أهدافها، وستراعي تقييمات اللجنة مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك قراءات حول ظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعاته، والتطورات المالية والدولية.

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