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اقتصاد

الفيدرالي الأمريكي يقرر تثبيت أسعار الفائدة في رابع اجتماعات 2025

الفيدرالي الأمريكي،
الفيدرالي الأمريكي، فيتو

قررت لجنة السياسة الفيدرالية التابعة للمركزي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة في رابع اجتماعات المركزي خلال 2025، ليتراوح سعر الفائدة ما بين 4.25 - 4.50%، وهذا بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم في أمريكا خلال شهر مايو الماضي.

 

التغيرات في الأسواق المالية

كانت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التابعة للبنك أبقت في الاجتماع الأخير على معدل الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية عند مستوى مستهدف يتراوح بين 4.25% و4.5%.

وأشار المحضر، إلى أن التغيرات في الأسواق المالية قد تؤثر بشكل دائم على الاقتصاد الأمريكي، وأن السياسات الجمركية تفرض عبئًا أكبر على النشاط الاقتصادي مقارنة بالتوقعات السابقة، مما أدى إلى تعديل توقعات النمو لعامي 2025 و2026 نحو مستويات أقل.

التضخم في أمريكا

وكان معدل تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، ارتفع بأقل من التوقعات خلال مايو، ما يعكس تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، على أسعار بعض السلع.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الأربعاء الماضي، ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 2.4% خلال مايو، أقل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاعه لـ 2.5%، من 2.3% خلال أبريل، وعلاوة على ذلك، استقرت وتيرة ارتفاع معدل التضخم الأساسي -الذي يستبعد منه أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة- عند 2.8%.

اليوم، الفيدرالي الأمريكي يحسم مصير أسعار الفائدة

السيناريوهات المتوقعة لقرار الفيدرالي الأمريكي اليوم.. الحرب الإيرانية الإسرائيلية تلقي بظلالها على الاجتماع.. التثبيت هو الأقرب.. تكهنات بحدوث تحول جذري.. ونزاع الشرق الأوسط يهدد بتغيير خطط الفائدة

على صعيد التغيرات الشهرية، تباطأت وتيرة ارتفاع المؤشر العام لأسعار المستهلكين إلى 0.1% الشهر الماضي، بعد صعوده 0.2% في أبريل، كما ارتفع المؤشر الأساسي ليسجل 0.1%، وساهم في الارتفاع الشهري لمؤشر أسعار المستهلكين صعود أسعار الوقود 0.9%، ومنتجات الرعاية الطبية 0.6%.

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