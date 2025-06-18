الأكاديمية العربية تحتل المركز الأول محليًا والثامن عربيا في تصنيف التايمز للاستدامة 2025

حققت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري مركزًا متقدمًا في تصنيف التايمز للتعليم العالي للتنمية المستدامة (Times Higher Education Impact Rankings) لعام 2025.

واحتلت الأكاديمية العربية المركز 104 عالميًا من بين 2318 جامعة مشاركة، وهو ما يعد قفزة نوعية تعكس التزامها بالمعايير الدولية.

ترتيب الأكاديمية العربية في تصنيف التايمز

الأكاديمية العربية تحقق أهداف التنمية المستدامة الـ 17

و على الصعيد المحلي، فقد تبوأت الأكاديمية المركز الأول على مستوى جامعات مصر من أصل 51 جامعة، وعلى المستوى العربي، جاءت الأكاديمية في المركز الثامن من بين 350 جامعة عربية.

كانت الأكاديمية العربية تقدمت في عام 2020، لأول مرة لتصنيف Times Higher Education Impact Rankings، متبعة آلية التصنيف الإنجليزية التي تعتمد على مدى تحقيق الجامعات لمعايير ومؤشرات تعكس اهتمامها بالاستدامة عبر مختلف الأنشطة التعليمية والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

وتستند هذه المعايير على أهداف الأمم المتحدة السبعة عشر للتنمية المستدامة (SDGs)، حيث يتوجب على الجامعة تحقيق أربعة أهداف كحد أدنى وتخطت الأكاديمية هذا الشرط، حيث قدمت ملفًا شاملًا لجميع الأهداف السبعة عشر، محققة نتائج مبهرة في العديد منها.

وبرهنت الأكاديمية العربية على ريادتها بتحقيقها المركز الأول على مستوى مصر في مجموعة من الأهداف، منها: القضاء على الفقر (SDG1)، القضاء على الجوع (SDG2)، جودة التعليم (SDG4)، المساواة بين الجنسين (SDG5)،المياه النظيفة والنظافة الصحية (SDG6)، طاقة نظيفة وبأسعار معقولة (SDG7)، العمل اللائق ونمو الاقتصاد (SDG8)، الاستهلاك والإنتاج المسؤولان (SDG12)، السلام والعدالة والمؤسسات القوية (SDG16).

الأكاديمية العربية ضمن أفض 100 جامعة عالمية

وعلى المستوى الدولي، لمع نجم الأكاديمية بتحقيقها مراكز ضمن أفضل 100 جامعة عالميًا في خمسة أهداف رئيسية: المركز 77 في القضاء على الفقر (SDG1)، المركز 35 في جودة التعليم (SDG4)، المركز 54 في المياه النظيفة والنظافة الصحية (SDG6)، المركز 19 في طاقة نظيفة وبأسعار معقولة (SDG7)، المركز 38 في العمل اللائق ونمو الاقتصاد (SDG8)

كما جاءت الأكاديمية ضمن أفضل 100 جامعة عالميًا في ثمانية أهداف أخرى، مما يؤكد شمولية جهودها في تحقيق التنمية المستدامة: القضاء على الجوع (SDG2) الحد من أوجه عدم المساواة (SDG10) الاستهلاك والإنتاج المسؤولان (SDG12) العمل المناخي (SDG13) الحياة البحرية (SDG14) الحياة في البر (SDG15) السلام والعدل والمؤسسات القوية (SDG16) عقد الشراكات لتحقيق الأهداف (SDG17)

و جاء ترتيب الأكاديمية الدولي على النحو التالي:

المرتبة 19 عالميًا في تحقيق الهدف السابع (طاقة نظيفة وبأسعار معقولة).

المرتبة 35 عالميًا في تحقيق الهدف الرابع (جودة التعليم).

المرتبة 38 عالميًا في تحقيق الهدف الثامن (العمل اللائق ونمو الاقتصاد).

المرتبة 54 عالميًا في تحقيق الهدف السادس (المياه النظيفة والنظافة الصحية).

المرتبة 77 عالميًا في تحقيق الهدف الأول (القضاء على الفقر).

المرتبة 101-200 عالميًا في تحقيق الأهداف الثاني والعاشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر.

المرتبة 201-300 عالميًا في تحقيق الهدف الخامس.

المرتبة 301-400 عالميًا في تحقيق الهدف الحادي عشر.

المرتبة 401-600 عالميًا في تحقيق الهدف التاسع.

المرتبة 1001-1500 عالميًا في تحقيق الهدف الثالث.

وعبر الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عن فخره واعتزازه بالإنجازالذي حققته الأكاديمية بحصولها على المركز 104 عالميًا، والأول محليًا، والثامن عربيًا في تصنيف "التايمز للتعليم العالي للتنمية المستدامة" لعام 2025.

و قال: " إن حصولنا على هذه المراتب المتقدمة عالميًا، ومحليًا وعربيًا المصرية في تصنيف بهذا الحجم والأهمية،هو شهادة دامغة على الجهود والتفاني غير المحدود من كل فرد في أسرة العمل بالأكاديمية."

وأضاف رئيس الأكاديمية: "هذا الإنجاز لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج رؤية استراتيجية واضحة والتزام راسخ بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة السبعة عشر.

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