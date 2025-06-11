تنسيق الجامعات 2025، مصروفات "الأكاديمية العربية للعلوم" للمصريين والأجانب

تنسيق الجامعات 2025، أعلنت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، فتح باب التسجيل المبكر، للالتحاق بإحدى كلياتها بفروعها المختلفة، للعام الجامعي الجديد 2025/ 2026، كما أعلنت عن مصروفاتها الدراسية للعام الجديد، وشروط الالتحاق، والمنح التي تقدمها.

وتضم الأكاديمية العربية مجموعة كبيرة من الكليات ذات التخصصات الهامة، حيث اهتمت منذ بدايتها بتخصصات النقل البحري واللوجستيات، وقدمت أول كلية من نوعها في مصر في هذا التخصص.

وتنتشر الأكاديمية بمجموعة من الفروع في عدة محافظات، نستعرضها في هذا التقرير، ونعرض مصروفاتها الدراسية للعام الجديد.

فروع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

تضم الأكاديمية العربية 7 فروع، منها فرع خارج مصر في الجمهورية العربية السورية.

وتشمل فرع الأكاديمية في مصر، فرع الإسكندرية ( ميامي وأبو قير، جناكليس، وابور المياه)، فرع القاهرة (هيوبوليس والدقي)، وفرع القرية الذكية، فرع بورسعيد (مدينة بور فؤاد)، فرع العلمين (مدينة العلمين الجديدة)، فرع جنوب الوادي (أسوان)، فرع الجمهورية العربية السورية (اللاذقية)

مصروفات الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

قسمت الأكاديمية العربية المصروفات الدراسية إلى ثلاثة فئات (أ وب وج)، كما فصلت بين مصروفات طلاب الدول الداعمة لها مصر والسودان، ومصروفات طلاب الدول الأجنبية، وجاءت المصروفات الدراسية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا كالتالي:

أولا: مصروفات الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لطلاب مصر والسودان

كلية النقل البحري والتكنولوجيا: فئة (أ) 4770 دولار، فئة (ب) 5530 دولار، فئة (ج) 6290 دولار.

كلية الهندسة والتكنولوجيا: فئة (أ) 5210 دولار، فئة (ب) 6110 دولار، فئة (ج) 6830 دولار.

كلية الصيدلة فارم دي: فئة (أ) 5850 دولار، فئة (ب) 6850 دولار، فئة (ج) 7250 دولار.

كلية الصيدلة فارم دي- كلينكال: فئة (أ) 6100 دولار، فئة (ب) 7100 دولار، فئة (ج) 7500 دولار.

كلية طب الأسنان فرع العلمين: فئة (أ) 6580 دولار، فئة (ب) 7480 دولار، فئة (ج) 7840 دولار.

كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات: فئة (أ) 5060 دولار، فئة (ب) 5960 دولار، فئة (ج) 6320 دولار.

كلية الإدارة والتكنولوجيا (عربي): فئة (أ) 4587 دولار، فئة (ب) 4987 دولار، فئة (ج) 5387 دولار.

كلية الإدارة والتكنولوجيا (إنجليزي): فئة (أ) 5065 دولار، فئة (ب) 6065 دولار، فئة (ج) 6456 دولار.

كلية النقل الدولي واللوجستيات (عربي): فئة (أ) 4415 دولار، فئة (ب) 4775 دولار، فئة (ج) 5135 دولار.

كلية النقل الدولي واللوجستيات (إنجليزي): فئة (أ) 4855 دولار، فئة (ب) 5755 دولار، فئة (ج) 6115 دولار.

كلية النقل الدولي واللوجستيات (إنجليزي) فرع العلمين: 5305 دولار.

كلية اللغة والإعلام: فئة (أ) 4855 دولار، فئة (ب) 5755 دولار، فئة (ج) 6115 دولار.

كلية تكنولوجيا المصايد والاستزراع المائي: فئة (أ) 3505 دولار، فئة (ب) 3695 دولار، فئة (ج) 3885 دولار.

كلية القانون: فئة (أ) 4855 دولار، فئة (ب) 5755 دولار، فئة (ج) 6115 دولار.

كلية الطب البشري فرع العلمين: 8750 دولار.

كلية الفنون والتصميم: فئة (أ) 4855 دولار، فئة (ب) 5755 دولار، فئة (ج) 6115 دولار.

كلية الذكاء الاصطناعي فرع العلمين: 5660 دولار.

ثانيا: مصروفات الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا للطلاب الأجانب

كلية النقل البحري والتكنولوجيا: فئة (أ) 5645 دولار، فئة (ب) 6120 دولار، فئة (ج) 6880 دولار.

كلية الهندسة والتكنولوجيا: فئة (أ) 5315 دولار، فئة (ب) 6305 دولار، فئة (ج) 7025 دولار.

كلية الصيدلة فارم دي: فئة (أ) 5850 دولار، فئة (ب) 6850 دولار، فئة (ج) 7550دولار.

كلية الصيدلة فارم دي- كلينكال: فئة (أ) 6300 دولار، فئة (ب) 7400 دولار، فئة (ج) 7800 دولار.

كلية طب الأسنان فرع العلمين: فئة (أ) 6760 دولار، فئة (ب) 7750 دولار، فئة (ج) 8110 دولار.

كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات: فئة (أ) 5165 دولار، فئة (ب) 6155 دولار، فئة (ج) 6515 دولار.

كلية الإدارة والتكنولوجيا (عربي): فئة (أ) 4737 دولار، فئة (ب) 5137 دولار، فئة (ج) 5637 دولار.

كلية الإدارة والتكنولوجيا (إنجليزي): فئة (أ) 5215 دولار، فئة (ب) 6315 دولار، فئة (ج) 6715 دولار.

كلية النقل الدولي واللوجستيات (عربي): فئة (أ) 4545 دولار، فئة (ب) 4905 دولار، فئة (ج) 5355 دولار.

كلية النقل الدولي واللوجستيات (إنجليزي): فئة (أ) 4985 دولار، فئة (ب) 5975 دولار، فئة (ج) 6335 دولار.

كلية النقل الدولي واللوجستيات (إنجليزي) فرع العلمين:فئة (أ) 4985 دولار، فئة (ب) 5975 دولار، فئة (ج) 6335 دولار.

كلية اللغة والإعلام: فئة (أ) 4985 دولار، فئة (ب) 5975 دولار، فئة (ج) 6335 دولار.

كلية تكنولوجيا المصايد والاستزراع المائي: فئة (أ) 3790 دولار، فئة (ب) 3980 دولار، فئة (ج) 4170 دولار.

كلية القانون: فئة (أ) 4985 دولار، فئة (ب) 5975 دولار، فئة (ج) 6335 دولار.

كلية الطب البشري فرع العلمين: فئة (أ) 9020 دولار، فئة (ب) 9470 دولار.

كلية الفنون والتصميم: فئة (أ) 4985 دولار، فئة (ب) 5975 دولار، فئة (ج) 6335 دولار.

كلية الذكاء الاصطناعي فرع العلمين: 6305 دولار.



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