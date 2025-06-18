كأس العالم للأندية، مانشستر سيتي يتقدم على الوداد بثنائية في الشوط الأول

كأس العالم للأندية، تقدم مانشستر سيتي على نظيره الوداد المغربي، بهدفين نظيفين، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب "لينكولن فاينانشال فيلد"، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم للأندية.

ويقع الوداد المغربي في مجموعة تضم أندية مانشستر سيتي ويوفنتوس الإيطالي والعين الإماراتي.

تقدم مانشستر سيتي بهدف مبكر في الدقيقة الثانية، عن طريق فيل فودين بعد تسديدة من سافينيو الكرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس الوداد ليتابعها فودين بتسديدة داخل الشباك معلنا عن الهدف الأول.

وفي الدقيقة التاسعة، كاد عمر مرموش يضاعف تقدم مانشستر سيتي بعدما تلقى تمريرة على حدود منطقة الجزاء وسدد بقوة ولكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

وفي الدقيقة 27، أطلق عمر مرموش تسديدة من خارج منطقة الجزاء ولكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن إلى خارج الملعب.

وفي الدقيقة 42، أحرز جيريمي دوكو هدف مانشستر سيتي الثاني، بعد عرضية من فودين من ركلة ركنية قابلها دوكو بتسديدة على يمين الحارس داخل الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بثنائية نظيفة.



تشكيل الوداد المغربي أمام مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية

وجاء تشكيل الوداد المغربي أمام مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية كالتالي:

حراسة المرمى: مهدي بن عبيد.

خط الدفاع: محمد مفيد، عبد المنعم بوطويل، فهد موفي، بارتر ماير.

خط الوسط: المهدي مبارك، كاسيوس مايلولا، أسامة زمراوي، جيلهيرم فيريرا.

خط الهجوم: ثيمبينكوسي لورش، نور الدين أمرابط.

مانشستر سيتي، فيتو

تشكيل مانشستر سيتي أمام الوداد في كأس العالم للأندية

فيما جاء تشكيل مانشستر سيتي أمام الوداد في كأس العالم للأندية كالتالي:

حراسة المرمى:إيديرسون

خط الدفاع: ريكو لويس، فيتور ريس، ناثان أكي، أورايلي

خط الوسط:تيجاني ريندرز، فيل فودين، ريان شرقي

خط الهجوم: عمر مرموش، دوكو، سافينيو

طاقم حكام برازيلي لمباراة مانشستر سيتي والوداد المغربي

واختارت لجنة الحكام بالفيفا طاقم حكام برازيلي لإدارة مباراة مانشستر سيتي ضد الوداد المغربي مكون من:

- حكم الساحة: رامون أباتي (برازيلي)

- الحكم المساعد الأول: دانيلو مانيس (برازيلي)

- الحكم المساعد الثاني: رافائيل ألفيس (برازيلي)

- الحكم الرابع: ما نينج (الصين)

قائمة مانشستر سيتي لكأس العالم للأندية 2025

وجاءت قائمة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025 كالتالي:

حراسة المرمى: ماركوس بتينلي، إيدرسون، ستيفان أورتيجا.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، عبد القادر خوسانوف، روبن دياز، جون ستونز، ناثان آكي، جفارديول، ريان آيت نوري، فيتور ريس، مانويل أكانجي، ريكو لويس.

خط الوسط: تيجاني ريندرز، نيكو جونزاليس، رودري، إيلكاي جوندوجان، برناردو سيلفا،، فيل فودين، كلاوديو إيتشيفيريا، أوسكار بوب، نيكو أورايلي.

خط الهجوم: سافيو، جيريمي دوكو، عمر مرموش، إيرلينج هالاند، ريان شرقي.

جوارديولا أكثر المدربين تتويجا ببطولة كأس العالم للأندية

فيما ينتظر الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، تحقيق إنجاز جديد في كأس العالم للأندية.

وكشفت شبكة "سكواكا" العالمية، أن بيب جوارديولا يعد أكثر مدير فني توج بلقب كأس العالم للأندية، حيث حقق اللقب 4 مرات بالنظام القديم، أعوام: "2009 مع برشلونة، و2011 مع برشلونة، و2013 مع بايرن ميونخ، و2023 مع مانشستر سيتي".

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