الأمن يكشف ملابسات فيديو تعاطي شاب المخدرات في شبرا الخيمة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص تبدو عليه علامات عدم الاتزان نتيجة تعاطيه للمواد المخدرة بالقليوبية.

الأمن يكشف ملابسات فيديو شاب يتعاطى مخدرات فى شبرا الخيمة



رصدت أجهزة الأمن، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص تبدو عليه علامات عدم الاتزان نتيجة تعاطيه للمواد المخدرة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بالقليوبية.



وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم، وبحوزته كمية من مخدر الآيس.

وبمواجهته أقر بأنه كان تحت تأثير المواد المخدرة، وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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