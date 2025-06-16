حصلوا على الدرجة النهائية، إعلان أوائل الشهادة الإعدادية بالوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، وقدّم اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، التهنئة هاتفيًا لأوائل المحافظة البالغ عددهم ١٠ طلاب، حصلوا جميعهم على الدرجة النهائية.

كما حَرِص المحافظ على تهنئة أولياء أمورهم، تقديرًا لجهودهم في تفوق أبنائهم، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح والتفوق في مسيرتهم التعليمية.

و اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بنسبة نجاح بلغت ٩٠.١ %، وذلك بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، والدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، حيث تقدم للامتحانات عدد ٥١٥٣ طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة، نجح منهم ٤٦٤٣ طالبًا وتغيب ٢٦ طالبًا. كما بلغت نسبة حضور ونجاح الإعدادية المهنية ٩٣ ٪ والمكفوفين ١٠٠%.

هذا وسيتم إعلان النتيجة كاملة بعد قليل عبر التطبيق الإلكتروني التالي وذلك في إطار منظومة التحول الرقمي وميّكنة الخدمات الحكومية .

الرابط:

https://onelink.to/tr4k7c

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