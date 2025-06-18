الأربعاء 18 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي والوداد المغربي في كأس العالم للأندية 2025

لاعبو مانشستر سيتي،
لاعبو مانشستر سيتي، فيتو

كأس العالم للأندية، يخوض فريق الوداد المغربي، مواجهة قوية أمام نظيره مانشستر سيتي، في السابعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "لينكولن فاينانشال فيلد"، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم للأندية.

ويقع الوداد المغربي في مجموعة تضم أندية مانشستر سيتي ويوفنتوس الإيطالي والعين الإماراتي.

وتقدم “فيتو” بث مباشر مباراة مانشستر سيتي والوداد المغربي في كأس العالم للأندية 2025 عبر الرابط.

تشكيل الوداد المغربي أمام مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية

وجاء تشكيل الوداد المغربي أمام مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية كالتالي:

حراسة المرمى: مهدي بن عبيد.

خط الدفاع: محمد مفيد، عبد المنعم بوطويل، فهد موفي، بارتر ماير.

خط الوسط: المهدي مبارك، كاسيوس مايلولا، أسامة زمراوي، جيلهيرم فيريرا.

خط الهجوم: ثيمبينكوسي لورش، نور الدين أمرابط.

مانشستر سيتي، فيتو
مانشستر سيتي، فيتو

تشكيل مانشستر سيتي أمام الوداد في كأس العالم للأندية

فيما جاء تشكيل مانشستر سيتي أمام الوداد في كأس العالم للأندية كالتالي:

حراسة المرمى:إيديرسون

خط الدفاع: ريكو لويس، فيتور ريس، ناثان أكي، أورايلي

خط الوسط:تيجاني ريندرز، فيل فودين، ريان شرقي

خط الهجوم: عمر مرموش، دوكو، سافينيو

 

 

 

 

طاقم حكام برازيلي لمباراة مانشستر سيتي والوداد المغربي

واختارت لجنة الحكام بالفيفا طاقم حكام برازيلي لإدارة مباراة مانشستر سيتي ضد الوداد المغربي مكون من:  

 - حكم الساحة: رامون أباتي (برازيلي)

- الحكم المساعد الأول: دانيلو مانيس (برازيلي)

- الحكم المساعد الثاني: رافائيل ألفيس (برازيلي)

 - الحكم الرابع: ما نينغ (الصين)

 

قائمة مانشستر سيتي لكأس العالم للأندية 2025

وجاءت قائمة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025 كالتالي:

حراسة المرمى: ماركوس بتينلي، إيدرسون، ستيفان أورتيجا.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، عبد القادر خوسانوف، روبن دياز، جون ستونز، ناثان آكي، جفارديول، ريان آيت نوري، فيتور ريس، مانويل أكانجي، ريكو لويس.

خط الوسط: تيجاني ريندرز، نيكو جونزاليس، رودري، إيلكاي جوندوجان، برناردو سيلفا،، فيل فودين، كلاوديو إيتشيفيريا، أوسكار بوب، نيكو أورايلي.

خط الهجوم: سافيو، جيريمي دوكو، عمر مرموش، إيرلينج هالاند، ريان شرقي.

جوارديولا أكثر المدربين تتويجا ببطولة كأس العالم للأندية

فيما ينتظر الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، تحقيق إنجاز جديد في كأس العالم للأندية.

وكشفت شبكة "سكواكا" العالمية، أن بيب جوارديولا يعد أكثر مدير فني توج بلقب كأس العالم للأندية، حيث حقق اللقب 4 مرات بالنظام القديم، أعوام: "2009 مع برشلونة، و2011 مع برشلونة، و2013 مع بايرن ميونخ، و2023 مع مانشستر سيتي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس العالم للأندية الوداد المغربي مانشستر سيتي الوداد المغربي أمام مانشستر سيتي مانشستر سيتي ضد الوداد كأس العالم للأندية 2025 مباراة مانشستر سيتي والوداد المغربي بث مباشر مباراة مانشستر سيتي والوداد

مواد متعلقة

تشكيل الوداد المغربي لمواجهة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية

مرموش يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام الوداد في كأس العالم للأندية

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي والوداد المغربي في كأس العالم للأندية 2025

رئيس الوزراء يكشف سبب انقطاع الكهرباء في بعض المناطق والموقف من تخفيف الأحمال

رابط سريع، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في جميع المحافظات

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة مانشستر سيتي والوداد المغربي في كأس العالم للأندية 2025

مدبولي يكشف عن تكليف جديد للمحطات النووية في ضوء الحرب الإيرانية الإسرائيلية

ماذا تفعل الحكومة حال ارتفاع أسعار البترول؟ رد حاسم من رئيس الوزراء

مدبولي: مستعدون للسيناريو الأسوأ والدولة تأخذ خطوات استباقية بشأن النزاع بالمنطقة

أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم الأربعاء 18-6-2025

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم الأربعاء 18-6-2025

آخر تطورات سعر كيلو الألومنيوم اليوم الأربعاء 18-6-2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 18-6-2025

المزيد

انفوجراف

عمرو موسى طالب بانعقاده فورا.. ماهو مجلس الأمن القومي المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آل البيت النبوي في مصر.. يحيى المتوج بالأنوار شقيق السيدة نفيسة وُلِد بمكة واستُشهد ودُفن بالزقازيق

ما حكم الصلاة بالقراءات الشاذة؟، رد حاسم من دار الإفتاء

تفسير رؤية الفلوس الورق في المنام وعلاقتها بتجنب المشاكل والخلافات

المزيد
الجريدة الرسمية