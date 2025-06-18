فتح باب التقدم لتنفيذ مشروعات بحثية نووية بالتعاون مع المعهد المتحد
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فتح باب التقدم لتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة في مجال التكنولوجيا النووية بالتعاون مع المعهد المتحد للأبحاث النووية (JINR) – روسيا.
ويأتي ذلك في إطار الاتفاقية الموقعة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا والمعهد المتحد للأبحاث النووية (JINR) بمدينة دوبنا – روسيا، وضمن جهود أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لتوطين التكنولوجيا النووية في مصر وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال الحيوي، تعلن الأكاديمية عن:
فتح باب التقدم لتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة مع علماء وباحثي معهد JINR في مجالات البحوث النووية وتطبيقاتها السلمية، على أن تتماشى المشروعات المقترحة مع أولويات رؤية مصر 2030.
التمويل:
يتم تمويل المشروعات بالكامل من خلال أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومعهد JINR الروسي.
الموعد النهائي للتقديم:
30 يوليو 2025
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