البحث العلمي تعلن فتح باب التقدم بمقترحات بحثية مع مؤسسة صينية

أعلنت أكاديمية البحث العلمي عن فتح باب التقدم بمقترحات بحثية ضمن بروتوكول التعاون المصري-الصيني (2026–2028)، لتقديم مقترحات بحثية مشتركة للسنوات (2026 – 2028)، وذلك خلال الفترة من 20 يونيو 2025 وحتى 31 يوليو 2025.

ويأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون العلمي والتكنولوجي بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمؤسسة الوطنية الصينية للعلوم الطبيعية (NSFC).

مجالات البحث المتاحة للتقدم:

1. علم الأحياء الدقيقة (Microbiology)

2. المعلوماتية الزراعية (Agricultural Informatics)

3. العلوم الزراعية وإنتاج المحاصيل (Agriculture and Crop Science)

4. وقاية النبات (Plant Protection)

5. تربية الحيوان (Animal Husbandry)

6. الطاقة النظيفة (Clean Energy)

تفاصيل التمويل وشروط التقديم:

* مدة المشروع: 36 شهرًا

* التمويل: 900,000 جنيه مصري للمشروع الواحد (بمعدل 450,000 جنيه سنويًا)

* يجب أن يتم التقدم بالمقترح البحثي من الجانبين المصري والصيني في نفس الفترة الزمنية، كلٌ من خلال الجهة المعنية به.



شروط إضافية:

* إرفاق خطاب موافقة رسمي من الجهة البحثية المصرية

* توقيع وختم المقترح من الجانبين المصري والصيني

* سيتم إخطار المقبولين عبر البريد الإلكتروني المُسجل في المقترح

* في حال قبول المشروع، يجب تقديم الأوراق الأصلية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإبلاغ، وإلا فسيتم الاعتذار عن التمويل

يجب أن ينتمي الباحث الرئيسي والباحث المناوب إلى نفس المؤسسة البحثية أو الجامعية، مع إمكانية تنوع المؤسسات لأعضاء الفريق الآخرين.

التقديم متاح لكل من الجامعات الحكومية والخاصة المعتمدة داخل جمهورية مصر العربية.

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