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ورشة عمل عن الذكاء الاصطناعي في التعليم بمكتبة الإسكندرية 22 يونيو

ورشة عمل عن الذكاء
ورشة عمل عن الذكاء الاصطناعي في التعليم

 تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال وحدة المهارات الفنية بإدارة مؤسسات المعلومات والمهارات المهنية بقطاع المكتبات بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري؛ ورشة عمل بعنوان "الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم"، وذلك يوم الأحد الموافق 22 يونيو في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، بقاعة المحاضرات بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية

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وتأتي هذه الورشة في ظل التوجه العالمي نحو دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي بمجال التعليم وتطوير العملية التعليمية سواء بالمراحل الجامعية أو المدرسية أو في مجال الأبحاث الأكاديمية. 

وتهدف الورشة إلى تمكين المشاركين من فهم أدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته العملية.
سيقدم الورشة نخبة من أعضاء الإدارة وهيئة التدريس بـالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وهم الدكتور محمد عصام خضر؛ أستاذ هندسة الاتصالات والشبكات اللاسلكية، الدكتورة  نهلة أحمد بلال؛ أستاذ علوم حاسب ووكيل التعليم وشئون الطلاب بكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات (فرع القرية الذكية)، الدكتور أحمد أبو الفرج؛ أستاذ هندسة الحاسبات والنظم ووكيل كلية الذكاء الاصطناعي (فرع العلمين)، الدكتورة  ندى هاني شريف؛ رئيس قسم هندسة البرمجيات بكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات (المركز الرئيسي بالإسكندرية)، الدكتورة  علياء يوسف؛ أستاذ علوم حاسب وعميد كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات (فرع القرية الذكية).

وتأتي هذه الورشة في ضوء اهتمام مكتبة الإسكندرية بنشر العلم والثقافة في كافة جوانب حياة المواطن المصري

 ومن ذلك تأتي أهمية إقامة ورشة عمل عن الذكاء الاصطناعي؛ حيث تركز مبادرات حكومية وطنية عديدة على استخدام تطبيقاته من أجل التنمية والنمو الاقتصادي. وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والاستثمار في بناء البشر وبناء قدراتهم الإبداعية.

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الاسكندرية الأكاديمية العربية للعلوم الذكاء الاصطناعي

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