الأربعاء 18 يونيو 2025
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حوادث

ضبط عامل أخفى هاتفًا داخل حمام كافيه لتصوير السيدات بالدقي

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

في واقعة صادمة هزت  منطقة الدقي، ألقت أجهزة الأمن القبض على عامل داخل أحد الكافيهات، لاتهامه بتصوير السيدات خلسة من داخل حمام المحل، بعد أن أخفى هاتفًا محمولًا بغرض التسجيل والتصوير للضحايا دون علمهن.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ لـقسم شرطة الدقي، يتهم أحد العاملين بأحد الكافيهات بتصوير الفتيات داخل حمام السيدات، وعلى الفور انتقل رجال المباحث بقيادة المقدم حسام العباسي، رئيس مباحث القسم، إلى موقع البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص الواقعة.

وكشفت التحريات أن المتهم أخفى هاتفه داخل حمام السيدات لتصويرهن دون علمهن، إلى أن لاحظت إحدى الفتيات وجود الهاتف، فأبلغت الإدارة التي بدورها استدعت الشرطة.

وبمواجهة العامل، أقر بارتكابه الجريمة، وتم التحفظ على الهاتف والتحقيق في محتوياته، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق لاتخاذ ما يلزم قانونًا.

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منطقة الدقى قسم شرطة الدقى تصوير الفتيات داخل حمام السيدات

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