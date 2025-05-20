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رياضة

تنس الطاولة، يسرا حلمي تودع منافسات الفردي ببطولة العالم

يسرا حلمي، فيتو
يسرا حلمي، فيتو

تنس الطاولة، ودعت يسرا حلمي لاعبة المنتخب الوطني لتنس الطاولة، منافسات الفردي سيدات، من دور الـ64 ببطولة العالم، المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

يسرا حلمي تودع بطولة العالم

وخسرت يسرا حلمي لاعبة المنتخب الوطني أمام التركية سيبيل التينكايا بنتيجة (3-4)، في دور الـ64.

قائمة منتخب تنس الطاولة في بطولة العالم

 وتضم قائمة منتخب تنس الطاولة في بطولة العالم كلا من:

الرجال: عمر عصر - محمد البيلي - يوسف عبد العزيز - محمود حلمي - علي غلاب.

السيدات: دينا مشرف - هنا جودة - مريم الهضيبي - يسرا حلمي - هند فتحي - مروة الهضيبي.

وتضم البعثة أشرف حلمي، رئيس الاتحاد، الذي سيحضر اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، إلى جانب أشرف عبد الفتاح عضو مجلس الإدارة، رئيسًا للبعثة، أشرف صبحي مدرب للمنتخب، وأكين داملا توريد كمدرب أحمال.

وتشهد البعثة أيضًا تواجد الحكمة الدولية آية إبراهيم التي سيتم إسناد إليها بعض مباريات البطولة من قبل الاتحاد الدولي للعبة.

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