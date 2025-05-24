تنس الطاولة، نتائج مخيبة لمنتخب مصر في بطولة العالم

تنس الطاولة، اختتم المنتخب الوطني لتنس الطاولة، مشاركته في منافسات بطولة العالم، التي أقيمت بمشاركة عدد كبير من المنتخبات، في العاصمة القطرية الدوحة.

وجاءت النتائج الكاملة لمشاركة منتخب مصر في البطولة كالتالي:

نتائج منافسات فردي الرجال

ودع عمر عصر منافسات البطولة من الدور الثاني بعد الخسارة أمام لاعب البرتغال المصنف 98 على العالم بنتيجة (3-4)، وذلك بعد أن كان قد فاز في الدور الأول على لاعب كرواتيا بنتيجة (4-1).

وخسر محمد البيلي لاعب منتخبنا في الدور الأول (دور الـ128)، أمام لاعب السويد المصنف 15 على العالم بنتيجة ×0-4).

ولحق به زميله يوسف عبد العزيز من الدور الأول أيضا بعد الخسارة أمام لاعب الصين المصنف رقم 16 على العالم بنتيجة (0-4).

ورافقهم زميلهم محمود أشرف حلمي إلى خارج البطولة من الدور الأول بعد الخسارة أمام لاعب فرنسا المصنف 43 على العالم بنتيجة (0-4).

كما ودع علي غلاب لاعب منتخبنا ايضا منافسات فردي الرجال من الدور الأول بعد الخسارة أمام لاعب رومانيا المصنف 65 على العالم، بنتيجة (0-4).

نتائج منافسات فردي السيدات

حققت هنا جودة فوزا مستحقا أمام لاعبة أستراليا بنتيجة (4-1) في الدور الأول، ثم فوزا جديدا أمام لاعبة البرازيل في دور الـ64 بنتيجة (4-1)، قبل أن تخسر أمام لاعبة الصين المصنفة رقم 4 على العالم بنتيجة (0-4).

فيما ودعت دينا مشرف منافسات البطولة مبكرا من الدور الأول، بعد الخسارة أمام لاعبة منتخب التشيك المصنفة 85 على العالم بنتيجة (0-4).

وحققت يسرا حلمي فوزا وحيدا في مشاركتها وكان أمام لاعبة نيوزيلندا في الدور الأول، ثم خسرت في الدور الثاني أمام لاعبة منتخب تركيا المصنفة 117 على العالم بنتيجة (3-4).

وودعت مريم الهضيبي البطولة مبكرا من الدور الأول، بعد الخسارة أمام لاعبة منتخب ألمانيا المصنفة رقم 31 على العالم، بنتيجة (0-4).

نتائج منافسات زوجي السيدات

حقق الزوجي المصري المكون من هنا جودة وهند فتحي على جنوب أفريقيا بنتيجة (3-0) في الدور الأول، قبل الخسارة أمام زوجي مكون من سلوفاكيا والتشيك بنتيجة (1-3) في دور الـ32.

كما حقق الزوجي المصري المكون من مروة الهضيبي ومريم الهضيبي فوزا في دور الـ64، على أنجولا، قبل أن يخسروا من زوجي هونج كونج في الدور الثاني بنتيجة (0-3).

نتائج منافسات زوجي الرجال

خسر الزوجي المصري المكون من محمود حلمي وعلي غلاب أمام زوجي سلوفاكيا في الدور الأول بنتيجة (0-3).

فيما حقق الزوجي المصري المكون من محمد البيلي ويوسف عبد العزيز، الفوز في دور الـ64 على زوجي سويسرا بنتيجة (3-2)، ثم فاز لاعبينا في دور الـ32 على الزوجي الكوري المصنف رقم 7 على العالم بنتيجة (3-0)، ثم فوز جديد في دور الـ16 على زوجي سلوفاكي يوناني بنتيجة (3-0) ليحققا تأهل تاريخي للدور ربع النهائي.

وفي الدور ربع النهائي، خسر لاعبا المنتخب الوطني أمام اليابان بنتيجة (0-3).

نتائج منافسات زوجي المختلط

خسر الزوجي المكون من محمود حلمي وهند فتحي أمام نيجيريا بنتيجة (2-3) في الدور الأول.

فيما فاز الزوجي المصري المكون من يوسف عبد العزيز ومريم الهضيبي في الدور الأول على إيطاليا بنتيجة (3-1)، قبل أن يخسروا في الدور الثاني أمام اليابان بنتيجة (0-3).

قائمة منتخب تنس الطاولة في بطولة العالم

وضمت قائمة منتخب تنس الطاولة في بطولة العالم كلا من:

الرجال: عمر عصر - محمد البيلي - يوسف عبد العزيز - محمود حلمي - علي غلاب.

السيدات: دينا مشرف - هنا جودة - مريم الهضيبي - يسرا حلمي - هند فتحي - مروة الهضيبي.

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