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طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية يؤدون امتحاناتهم في هدوء بالإسكندرية

طلاب الشهادة الثانوية
طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بالإسكندرية

 تفقّد الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، لجان معهدي بنين الورديان، وفتيات القويري، يرافقه هشام عبد الرحيم، موفد قطاع المعاهد الأزهرية.

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 حيث قام رئيس الإدارة المركزية  بالمرور على اللجان والاطمئنان على استقرار العملية الامتحانية والالتزام بالضوابط.

 

وأشار إلى أن غرفة العمليات لم ترصد أي شكاوى من الطلاب حول الورقة الامتحانية.

من جانبه تفقّد  ضياء الحق أبو بكر، موفد قطاع المعاهد الأزهرية، لجان معهد سموحة.

 

وكان قد قام الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، بزيارة ميدانية إلى لجان امتحانات معهد بنين سموحة النموذجي ومعهد فتيات سموحة. رافقه في هذه الجولة ضياء الحق أبو بكر من قطاع المعاهد الأزهرية، حيث اطمأن على انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات.

كما قام هشام عبد الرحيم، من قطاع المعاهد الأزهرية، بزيارة تفقدية إلى لجنة فتيات القويري، حيث تابع سير الامتحانات واطمأن على تنفيذ الإجراءات التنظيمية والوقائية.

تأتي هذه الزيارات في إطار حرص الأزهر الشريف على ضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والطالبات، بما يساهم في تحقيق أعلى مستويات الأداء الأكاديمي.

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الاسكندرية الازهرية الورديان المعاهد الأزهرية

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