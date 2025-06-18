الأربعاء 18 يونيو 2025
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حوادث

اعترافات صادمة لعامل متهم بتصوير السيدات داخل حمام كافيه بالدقي

التحقيق في الواقعة
التحقيق في الواقعة

تجري جهات التحقيق بالدقي، تحقيقات موسعة في اتهام عامل بأحد الكافيهات، بتصوير السيدات خلسة من داخل حمام المحل، بعد أن أخفى هاتفا محمولا بغرض التسجيل والتصوير دون علم الضحايا.

في التحقيقات، أقر المتهم، عامل بأحد الكافيهات بمنطقة الدقي، بارتكابه الواقعة، مؤكدا أنه "أخفى هاتفه المحمول داخل حمام السيدات، ووضعه في وضعية تصوير فيديو بهدف تسجيل مشاهد للفتيات دون علمهن أو موافقتهن".

وأضاف أنه كان يحتفظ ببعض المقاطع المصورة على هاتفه دون أن يشاركها مع أحد، زاعما أنه لم يكن ينوي ابتزاز أي فتاة أو نشر المقاطع.

القبض علي المتهم بالجيزة 

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ لـقسم شرطة الدقي، يتهم أحد العاملين بأحد الكافيهات بتصوير الفتيات داخل حمام السيدات، وعلى الفور انتقل رجال المباحث بقيادة المقدم حسام العباسي، رئيس مباحث القسم، إلى موقع البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص الواقعة.

وكشفت التحريات أن المتهم قام بإخفاء هاتفه بطريقة خفية داخل حمام السيدات لتصويرهن دون علمهن، إلى أن لاحظت إحدى الفتيات وجود الهاتف، فأبلغت الإدارة التي بدورها استدعت الشرطة.

وبمواجهة العامل، أقر بارتكابه الجريمة، وتم التحفظ على الهاتف والتحقيق في محتوياته. وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق لاتخاذ ما يلزم قانونًا

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النيابة العامة تصوير الفتيات داخل حمام السيدات تصوير السيدات جهات التحقيق بالدقي منطقة الدقى

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