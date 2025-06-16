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حوادث

نائب رئيس محكمة النقض يحتفل بزفاف نجله مصطفى هاني وكيل النائب العام

حفل زفاف مصطفى هاني
حفل زفاف مصطفى هاني وكيل النائب العام

احتفل  المستشار هاني صبحي نائب رئيس محكمة النقض بزفاف نجله مصطفي هاني وكيل النائب العام وياسمين سليمان عضو بهيئة الرقابة المالية، وذلك بأحد الفنادق الشهيرة بمصر الجديدة.

 

 وحضر حفل الزفاف عدد كبير من كبار المسئولين ورجال الدولة، فضلأ عن أهل القانون والمستشارين، أبرزهم المهندس إبراهيم محلب رئيس وزراء مصر الأسبق ،والدكتور وسيم السيسي، والمستشار محمد عبده صالح مساعد وزير العدل، والسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة السابقة، والكابتن خالد بيبو نجم النادي الأهلي الأسبق والإعلامي طارق علام وغيرهم.

 

 

جدير بالذكر أن حفل الزفاف أحياه الفنان مصطفى حجاج.

 

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هاني صبحي محكمة النقض مصطفي هاني وكيل النائب العام إبراهيم محلب خالد بيبو

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