إيران تبث مقطعا جديدا لعملية استهداف وحدة الموساد 8200 بالصواريخ (فيديو)

استهداف الموساد، بث موقع "إيران بالعربية" مقطعا جديدا لعملية استهداف وحدة الموساد 8200، التي تم استهدافها، أمس الثلاثاء، بالصواريخ الإيرانية.

عملية استهداف الوحدة 8200 للموساد

ويظهر مقطع الفيديو الجديد تصاعد دخان كثيف من بعض الأماكن في قاعدة "جليلوت" العسكرية شمال تل أبيب، التي تضم مقر وحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية المعروفة بـ"8200".

استهداف الوحدة 8200 للموساد، فيتو



وأشارت بعض التقارير الإعلامية الغربية إلى هجمات إيرانية على مواقع استخبارات إسرائيلية، بما في ذلك وحدة 8200، خلال تصعيد الحالي للحرب بين إسرائيل وإيران.

وذكرت تقارير من صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أنه تم إصابة صواريخ إيرانية بالقرب من معسكر موشيه دايان، الذي يستضيف الوحدة 8200 التابعة للموساد، لكن الرقابة العسكرية للاحتلال الإسرائيلي تفرض تعتيم إعلامي ورقابة على كل ما يتم نشره من أخبار أو صور، وتطالب جميع المستوطنين بعدم بث أي مقاطع فيديو خاصة بالتدمير.

استهداف مركز استخباراتي إسرائيلي والموساد

يذكر أن الحرس الثورى الإيرانى أعلن، أمس الثلاثاء، استهداف المركز الاستخباراتي العسكري التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي المعروف باسم "أمان"، بالإضافة إلى مركز تابع للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "الموساد" في تل أبيب.

🔴#مشاهد من عملية يوم أمس لأستهداف وحدة الموساد 8200 pic.twitter.com/NFRaMZsVkC — إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) June 18, 2025



وأكد الحرس الثوري الإيراني في بيان، أنه "في الساعات الأولى من صباح اليوم، استهدف مجاهدو القوات الجوفضائية في الحرس الثوري، في عملية مؤثرة ومحورية، ومع التغلب على أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة للغاية، المركز الاستخباراتي العسكري التابع لجيش الكيان الصهيوني".

وأشار بيان الحرس الثوري إلى أن "مركز تصميم عمليات الاغتيال والأعمال التخريبية للكيان الصهيوني المعروف بـ"الموساد"، الواقع في تل أبيب، اشتعلت النيران فيه وهو يحترق".

كما أفادت وسائل إعلام إيرانية عن استهداف صاروخي دقيق لقاعدة "جيليلوت" العسكرية شمال تل أبيب، والتي تضم مقر وحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية المعروفة بـ"8200".

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