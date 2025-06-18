الأربعاء 18 يونيو 2025
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خارج الحدود

اعتراف إسرائيلي: إيران أسقطت طائرتنا المسيرة أمس بصاروخ أرض جو

إنفجار مسيرة إسرائيلية،
إنفجار مسيرة إسرائيلية، فيتو

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بسقوط طائرة مسيرة تابعة له أمس داخل الأراضي الإيرانية، مشيرا إلى أنه تم استهدافها بصاروخ "أرض - جو" أطلقته الدفاعات الجوية الإيرانية.

 سلاح الجو الإسرائيلي اعترض صباح اليوم سبع طائرات مسيرة 

وقال المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان على موقع "إكس"، اليوم الأربعاء، إن سلاح الجو الإسرائيلي اعترض صباح اليوم سبع طائرات مسيرة أطلقت من إيران، وتم إسقاطها قبل اختراق الأجواء الإسرائيلية، في إطار التصدي لهجمات متواصلة.
وأشار أدرعي إلى أن الجيش يواصل استهداف البنى التحتية للبرنامج النووي والمنظومة الصاروخية الإيرانية، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية تستخدم أنواعًا متعددة من الطائرات في عملياتها، وتواجه مقاومة ميدانية داخل إيران.

 الدفاعات الجوية رصدت  أمس إطلاق نحو 60 صاروخا من إيران

كما أوضح أن الدفاعات الجوية رصدت يوم أمس إطلاق نحو 60 صاروخا من إيران، تم اعتراض معظمها، مشيرا إلى أن الجيش لا يعرف بعد أسباب تراجع وتيرة الهجمات الإيرانية خلال الساعات الأخيرة.
وفي وقت سابق اليوم، عرض التلفزيون الإيراني الصور الأولى للمسيرة الإسرائيلية "هيرمس"، التي قال إن "الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطتها في أصفهان⁩".
 

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