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خارج الحدود

حزب الله يعلن قصف قاعدة جليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية 8200

حزب الله، فيتو
حزب الله، فيتو

أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية، مساء اليوم الإثنين، قصف قاعدة جليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب.

استهداف موقع 2222 الإسرائيلي في جبل الشيخ بالصواريخ

وفي وقت سابق من اليوم، قال حزب الله اللبناني، إنه استهدف موقع 2222 الإسرائيلي في جبل الشيخ بالصواريخ.

وبحسب بيان الحزب: فإنه  بعد ظهر الإثنين استهدف موقع 2222 في جبل الشيخ بالصواريخ، بعد أن استهدف قوات إسرائيلية في أطراف بلدة مركبا الجنوبية ثلاث مرات، وجنودًا إسرائيليين أثناء محاولتهم إجلاء جنود في أطراف بلدة مركبا، وثكنة كيلع ومستوطنة معالوت الإسرائيليتين بالصواريخ.

حزب الله يستهدف قوات إسرائيلية جنوب لبنان 

أعلن  حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الإثنين، أنه قصف جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في مثلث رب ثلاثين العديسة برشقة صاروخية كبيرة.

وقال حزب الله اللبناني إنه قصف أيضا بالمدفعية تجمعا لجنود إسرائيليين في بلدة كفركلا القريبة جنوب لبنان.

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