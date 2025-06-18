موعد مباراة ليفربول وبورنموث في افتتاح الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي، يفتتح ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح مشواره في الدوري الإنجليزي يوم 15 أغسطس المقبل بمواجهة بورنموث في ضربة البداية لموسم البريميرليج موسم 2025 -2026.

موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث

وتقام مباراة ليفربول أمام بورنموث يوم الجمعة 15 أغسطس 2025 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد بورنموث

ومن المقرر أن تنقل مباراة ليفربول وبورنموث عبر شاشة قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي.

وأعلنت قنوات بي إن سبورتس، عن حصولها على حقوق بث منافسات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط بشكل حصري حتى موسم 2027/2028.

وكانت مجموعة beIN الإعلامية، في وقت سابق، قد كشفت عن حصولها على حقوق البث الحصرية لجميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن 24 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى نهاية موسم 2027-2028.

وعلي صعيد متصل كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريميرليج، عن جدول مباريات ليفربول حامل اللقب في البطولة للموسم الجديد 2025 /26.

جدول مباريات ليفربول في الموسم الجديد



الجولة 1: بورنموث

الجولة 2: نيوكاسل يونايتد

الجولة 3: أرسنال

الجولة 4: بيرنلي

الجولة 5: إيفرتون

الجولة 6: كريستال بالاس

الجولة 7: تشيلسي

الجولة 8: مانشستر يونايتد

الجولة 9: برينتفورد

الجولة 10: أستون فيلا

الجولة 11: مانشستر سيتي

الجولة 12: نوتنجهام فورست

الجولة 13: وست هام يونايتد

الجولة 14: سندرلاند

الجولة 15: ليدز يونايتد

الجولة 16: برايتون

الجولة 17: توتنهام

الجولة 18: وولفرهامبتون

الجولة 19: ليدز يونايتد

الجولة 20: فولهام

الجولة 21: أرسنال

الجولة 22: بيرنلي

الجولة 23: بورنموث

الجولة 24: نيوكاسل يونايتد

الجولة 25: مانشستر سيتي

الجولة 26: سندرلاند

الجولة 27: نوتنجهام فورست

الجولة 28: وست هام

الجولة 29: وولفرهامبتون

الجولة 30: توتنهام

الجولة 31: برايتون

الجولة 32: فولهام

الجولة 33: إيفرتون

الجولة 34: كريستال بالاس

الجولة 35: مانشستر يونايتد

الجولة 36: تشيلسي

الجولة 37: أستون فيلا

الجولة 38: برينتفورد

وأعلن الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، تفاصيل الموسم الجديد من البريميرليج 2025-2026، مشيرًا إلى أن المسابقة سوف تبدأ يوم الجمعة الموافق 15 أغسطس 2025، على أن تجرى مباريات الجولة الأخيرة يوم الأحد الموافق 24 مايو 2026.

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