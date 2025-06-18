التليفزيون الإيراني يبث رسالة متلفزة لـ علي خامنئي بعد قليل

أفادت وكالة مهر للأنباء، بأن التلفزيون الإيراني سيبث رسالة متلفزة للمرشد الإيراني علي خامنئي بعد قليل.

ونشر المرشد الإيراني علي خامنئي، تغريدة باللغة العبرية للمرة الأولى، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس "تويتر سابقا"، للتعليق على عملية طوفان الأقصى.

وقال خامنئي في تغريدته على تويتر: "إسرائيل تلقت صفعة لا تستطيع محو عارها"، مضيفا أن "هذا الزلزال المدمر نجح في تدمير بعض الهياكل الأساسية للكيان الغاصب، والتي لا يمكن إعادة بنائها بهذه السهولة".

هزيمة الكيان الصهيوني

بينما وصفت وسائل إعلام إيرانية، تغريدة خامئني، بالحدث غير المسبوق، مشيرة إلى أنه "اعتبر هزيمة الكيان الصهيوني خلال هجوم قوات المقاومة الإسلامية الفلسطينية يوم 7 أكتوبر بأنها لا يمكن ترميمها".

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