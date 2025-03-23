وزير الرياضة يفتتح مركز شباب محمد صلاح في الغربية

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم مركز شباب محمد صلاح في قرية نجريج بـ محافظة الغربية، مسقط رأس نجم الكرة المصرية والعالمية محمد صلاح.

جاء ذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير البنية التحتية الرياضية ودعم المواهب الشابة في مختلف المحافظات.

وشهد حفل الافتتاح حضور عدد من المسؤولين التنفيذيين والرياضيين، بالإضافة إلى أهالي القرية، الذين أعربوا عن سعادتهم بهذا المشروع الذي يعد إضافة قوية للمنشآت الرياضية في المنطقة.

وأكد الوزير خلال كلمته أن الوزارة تعمل على توفير بيئة رياضية مناسبة للنشء والشباب، مشيدًا بالدور الذي يلعبه محمد صلاح في دعم الرياضة المصرية وإلهام الأجيال القادمة. وأضاف أن المركز الجديد سيتيح الفرصة لأبناء القرية ومحافظة الغربية لممارسة الرياضة في أجواء مثالية، مما يساهم في اكتشاف وصقل المواهب الرياضية.

ويضم مركز شباب محمد صلاح ملاعب رياضية على أحدث الطراز، وصالات تدريب، بالإضافة إلى مرافق خدمية تهدف إلى توفير بيئة رياضية متكاملة. ويأتي افتتاحه ضمن خطة الوزارة لتطوير مراكز الشباب في مختلف المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالرياضة والشباب.

وفي ختام الافتتاح، وجه الوزير الشكر لمحمد صلاح وعائلته على دعمهم المستمر للرياضة والشباب، متمنيًا أن يكون المركز منبعًا جديدًا للمواهب المصرية التي ترفع اسم البلاد عاليًا في المحافل الدولية.

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