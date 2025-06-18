ارتفاع عدد ضحايا عقار السيدة زينب المنهار إلى حالتي وفاة و5 مصابين ومحافظ القاهرة ينتقل للموقع (صور)

أشرف د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة على عمليات إنقاذ سكان العقار المنهار رقم 20 شارع محمد عنايت من شارع قدري بحي السيدة زينب.

كان مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقيا بلاغًا فى الساعة ١ صباحًا بانهيار العقار وعلى الفور انتقل د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى موقع الحادث وبرفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين بالعقار حيث تم استخراج 5 ناجين وحالتي وفاة حتى الآن، وما زالت قوات الحماية المدنية والإنقاذ المركزي وأجهزة المحافظة تواصل البحث للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين تحت الأنقاض.

ووجه محافظ القاهرة بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين ومتابعتهم حتى تحسن حالتهم.

والعقار المنهار قديم ومنشأ منذ عام ١٩٥١ ومكون من أرضي و٤ طوابق متكررة.

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