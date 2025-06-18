اقتراح عمرو موسى بدعوة مجلس الأمن القومي المصري للانعقاد يثير التفاعل، والقانون يكشف مهامه

مجلس الأمن القومي المصري، أثارت رسالة لوزير الخارجية الأسبق عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، تفاعل واسع بين المصريين، وذلك باقتراح دعوة مجلس الأمن القومي المصري للانعقاد بناءًا على المادة 205 من الدستور، وذلك في ظل الحرب الجارية بين إيران وإسرائيل وإرهاصات التدخل المباشر لدول عظمى.

اقتراح دعوة مجلس الأمن القومي المصري للانعقاد

وأشار عمرو موسى إلى أنه على رأس مسئوليات مجلس الأمن القومي المصري مواجهة الأزمات بشتى أنواعها التي تهدد أمن البلاد، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد المخاطر التي تهدد الأمن القومي المصري.

وقال عمرو موسى في تغريدته عبر منصة "أكس": "الحرب الجارية بين إسرائيل وإيران وإرهاصات التدخل المباشر للدول العظمى أو بعضها، تطرح تهديداتٍ خطيرة للأمن الإقليمي في الشرق الأوسط تتأثر به دوله ومجتمعاته. ومصر والشعب المصري ليسا بعيدين عن ذلك".

وعن اقتراحة بـ دعوة مجلس الأمن القومي المصري للانعقاد، قال عمرو موسى: "أقترح طبقًا للمادة ٢٠٥ من الدستور التي أنشأت مجلس الأمن القومي المصري دعوته للانعقاد العاجل، خاصة وأنه على رأس مسئولياته مواجهة الأزمات بشتى أنواعها التي تهدد أمن البلاد، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار التي تهدد الأمن القومي المصري في الداخل والخارج والإجراءات اللازمة للتصدي لها".

اقتراح عمرو موسى يثير التفاعل والقانون يحدد تشكيله

اقتراح عمرو موسى بدعوة مجلس الأمن القومي المصري للانعقاد أثار تفاعل واسع بين المصريين، حيث علق الإعلامي توفيق عكاشة فقال: "كلام حضرتك سليم واضم صوتى لصوت حضرتك".

جدير بالذكر أن القانون والدستور حددا مهام واختصاصات مجلس الأمن القومي المصري، حيث أكد القانون أن المجلس نص على تشكيله الدستور المصري بالمادة 205. وصدر بإنشائه قرار جمهوري بالقانون رقم 19 لسنة 2014.

ويشكل مجلس الأمن القومي المصري برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من: (رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، ووزراء الداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، والاتصالات، والتعليم، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب.

مجلس الأمن القومي المصري اختصاصاته وتشكيله، فيتو

ويدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الضرورة ذلك ويحدد في الدعوة مكان الانعقاد، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي حالة إعلان الحرب أو تعرض البلاد للكوارث أو الأزمات يعتبر المجلس منعقدًا بصفة مستمرة.

وتكون مداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويجوز للمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه: دون أن يكون لهم صوت معدود.

اختصاصات مجلس الأمن القومي المصري

ويختص مجلس الأمن القومي بالمسائل التالية:

١ - إقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد بعد إعدادها بالاتفاق مع الجهات المعنية بالدولة.

٢ - إقرار الأهداف السياسية التخصصية في كافة المجالات لوزارات الدولة المختلفة.

3 - إقرار خطط تنمية وتطوير مقدرات وإمكانيات القوى الشاملة للدولة المقدمة من الحكومة.

٤ - اتخاذ القرارات التي تهدف إلى حماية هوية الدولة وسيادتها واستقلالها ومكانتها الإقليمية والدولية.

ه - استعراض تقارير الوزراء والمختصين بالدولة الخاصة بتحديد مصادر العدائيات والمخاطر والتهديدات

٦ - مواجهة العدائيات الداخلية وحالات الكوارث والأزمات القومية بشتى أنواعها. واتخاذ ما يلزم لاحتوائها وإزالة آثارها.

٧ - توجيه السياسات الخارجية والتعاون الدولي في دوائر اهتمام الأمن القومى المصرى.

8- أي موضوعات أخرى يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس.

مهام مجلس الأمن القومي المصري

واختصاصات المجلس، طبقًا للدستور، "يختص المجلس بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث، والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومي المصري في الداخل، والخارج، والإجراءات اللازمة للتصدي لها على المستويين الرسمي والشعبي".



وينص القانون على أن الأمانة العامة للمجلس "أمانة عامة برئاسة الجمهورية مقرها القاهرة يرأسها الأمين العام وعدد من الأعضاء، ويصدر باختيار الأمين العام قرار من رئيس الجمهورية، وتدرج الاعتمادات المالية الخاصة بالأمانة العامة في فرع مستقل بموازنة رئاسة الجمهورية".

ويتولى الأمين العام للمجلس أمانة سر المجلس، وله حضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود، وفي حال غيابه يحل محله من يكلفه رئيس المجلس من الأمناء المساعدين، ويعد الأمين العام جدول أعمال المجلس بناءً على طلب رئيس المجلس، ويجب أن يرسله إلى أعضاء المجلس قبل موعد انعقاد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل، وتوقع محاضر وقرارات المجلس من رئيسه وأمين سر المجلس، وترسل القرارات إلى الجهات المختصة بالتنفيذ.

ويمثل الأمين العام للمجلس أمام القضاء وفي علاقته مع الغير، ويكون له سلطات الوزير بالنسبة للشئون المالية والإدارية بالأمانة ولجميع أعضائها والعاملين بها، وله الاتصال بجميع مؤسسات الدولة الدستورية وأجهزتها التنفيذية وسائر الجهات في أي شأن يتعلق بالمجلس وأعماله وله أن يطلب منها أي مستندات أو وثائق لازمة لعمل المجلس.





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