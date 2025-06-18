الأربعاء 18 يونيو 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يبدأ موجة هجمات جديدة على طهران

الهجوم الإسرائيلي
الهجوم الإسرائيلي على إيران، فيتو

قال جيش الاحتلال  الإسرائيلي في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء: بدأنا موجة هجمات جديدة على منطقة طهران.
 وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه: اعترضنا صباح اليوم 7 مسيرات أطلقت من إيران.

وفي السياق ذاته، قال وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء: إن "مقرات الحكومة في إيران تتعرض للقصف والتدمير بدءا من هيئة الإذاعة والتليفزيون".

 إسرائيل شنت عملية ضد إيران

وقال كاتس، عبر حسابه على منصة “إكس”: إن "جيش الإحتلال الإسرائيلي سيقصف رموزا سيادية وحكومية إضافية في إيران قريبا"، دون المزيد من التفاصيل.

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جيش الاحتلال يزعم اعتراض 3 مسيرات إيرانية


وفي ليلة 13 يونيو الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمةً إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة.
وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي: المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".

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جيش الاحتلال طهران إيران إسرائيل وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس

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