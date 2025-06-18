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حوادث

سفك دماءه تنفيذا لطلب دجال آثار، تفاصيل صادمة في مقتل جامع قمامة على يد زميله بالمرج

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت  نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس جامع قمامة بتهمة قتل زميله للاستعانة بدمائه في فتح مقبرة  بصعيد مصر ينقب داخلها عن الآثار، 4 أيام على ذمة التحقيق.

 وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية. 

تلقت مباحث قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة جامع قمامة مقتول بطعنات متفرقة داخل مخزن لتجميع البلاستيك وعبوات الكانز بمنطقة مؤسسة الزكاة في المرج، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبإجراء التحريات تبين أن المتوفى يعمل جامع قمامة ويبلغ من العمر 17 سنة وكان يوم الواقعة بصحبة زميله يتناولان الإفطار سويا حيث تم العثور على بقايا طعام وزجاجة مياه غازية في مكان الحادث.

بتكثيف التحريات تبين ان زميل  المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة حيث خدعه بالعمل معه وأثناء إفطارهما سويا باغته بطعنات متفرقة دون أي سابق إنذار أو مشاكل بينهما ثم أخذ بعضا من دمائه وعبأها في زجاجة وتوجه بها الي الصعيد.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم كان يقوم بالاشتراك مع  آخرين بالتنقيب عن الآثار بإحدى محافظات الصعيد، وأشار عليه دجال بجلب دماء بشرية قربانا لفتح المقبرة. 

عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من ضبط المتهم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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قسم شرطة المرج نيابة شرق القاهرة الكلية صعيد مصر النيابة العامة

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